PalaTracuzzi, ora ci siamo: consegnati i lavori per l’impermeabilizzazione

La Impertex lavorerà già dai prossimi giorni e poi potrà essere sistemato il parquet per restituire l'impianto alle squadre cittadine dopo la chiusura di novembre

MESSINA – Il PalaTracuzzi si prepara a una nuova vita, nella speranza che non ci siano altri intoppi. La breve cronistoria del palazzetto, storico impianto sportivo del centro città, ha mostrato come si possa passare in breve tempo dalla gioia alla delusione. Ma oggi si apre ufficialmente un nuovo capitolo nella speranza che tutto sia risolto una volta per tutte.

La cronistoria: dalla gioia alla delusione

Nella seconda metà del 2023, infatti, si è passati rapidamente dalla felicità per aver messo la struttura in condizione di ricevere l’agibilità per 979 posti, all’amarezza per la chiusura di metà novembre scorso, quando a causa di un problema a una delle condotte che passano sotto al parquet, quest’ultimo si è gonfiato ed è “saltato”. Un problema che ha causato non pochi disagi a tante società sportive, costrette a traslocare in altri palazzetti, e uno scontro abbastanza acceso in Consiglio comunale tra l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro e il consigliere di Fratelli d’Italia Dario Carbone.

La consegna dei lavori: si parte con l’impermeabilizzazione

Si è arrivati così a fine novembre, quando in una lunghissima seduta del consiglio comunale è stato lo stesso Finocchiaro ad annunciare che da gennaio sarebbero iniziati i lavori. Oggi, alla presenza dell’esperto Francesco Giorgio e come annunciato dal sindaco Federico Basile, questi lavori sono stati consegnati e si partirà già nei prossimi giorni.

Al PalaTracuzzi l’impresa Impertex provvederà all’impermeabilizzazione. A novembre l’assessore Finocchiaro ha spiegato che si sarebbe dovuti intervenire su due fronti: da una parte la canalizzazione, così da evitare il problema dell’acqua generato dal guasto alla condotta, dall’altro il rifacimento di metà della copertura, per tenere all’asciutto l’area del parquet.