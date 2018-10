Amando S. Teresa, si alza il sipario sul campionato: trasferta a Battipaglia

S. TERESA DI RIVA. Si alza il sipario sul nuovo campionato di serie B2 per la Farmacia Schultze - Villa Zuccaro di Santa Teresa di Riva. Nuovo allenatore, nuove giocatrici che si affiancano alle riconfermate Rania, Bertiglia, Richiusa e Grillo. La voglia di scoprire quelle che sono le potenzialità della squadra è tanta, per i dirigenti, ma anche per gli Eagles che come al solito seguiranno numerosi la squadra del cuore nella lunga trasferta di Battipaglia.

L'avversario si preannuncia ostico, perché, sebbene sia una neopromossa, l'Allianceinsay conta nelle sue fila giocatrici esperte come la posto 4 Nolè e le altre due schiacciatrici Giordano e Torrisi.

È il capitano Valentina Rania a dirci quali sono le sue sensazioni e quelle della squadra prima della partenza verso la Campania: “Finalmente il campionato inizia, dopo un mese e mezzo di preparazione si fa sul serio. Attendiamo da molto l’inizio delle partite che valgono i tre punti. Abbiamo passato un periodo molto intenso, pieno di allenamenti, per essere pronte e preparate . Battipaglia è un campo nuovo per noi –continua Ranua - e non conosco personalmente nessuna delle ragazze, ma dalle informazioni che ci hanno dato credo che sarà una squadra ostica. Io e le mie compagne non vediamo l’ora di scendere in campo pronte per dare il massimo perché anche quest’anno sarà un campionato tosto.

Il supporto dei nostri magnifici Eagles – conclude- non può mancare, ma già so che saranno numerosi".