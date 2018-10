Amando Volley S. Teresa, cresce l'attesa per la "Prima" al Palabucalo

S. TERESA DI RIVA. Esordio tra le mura amiche domani, sabato, per l’Amando S. Teresa di Riva. La formazione jonica, reduce da una brillante vittoria in casa del Battipaglia, ospiterà la Link campus Castellammare di Stabia, battuta in casa la scorsa settimana dall’Aragona per 3-0.

“Ci troveremo di fronte una squadra da prendere con le pinze – spiega il tecnico santateresino Camiolo - e da non sottovalutare. Non deve trarre in inganno la sconfitta che hanno subito in casa per 3 a 0 in quanto è maturata con la squadra forse più blasonata del girone che è l’Aragona. Le campane hanno dato filo da torcere e in tanti spezzoni della partita hanno giocato alla pari. Del resto nelle fila avversarie militano atlete di esperienza come le sorelle Liguori e altri elementi che da anni calcano lo scenario nazionale. Sarà una partita difficile – aggiunge il tecnico - ma sono certo che le mie ragazze venderanno cara la pelle con il valido e fedelissimo supporto degli eagles”.

“La sfida con Castellammare di Stabia – fa eco il libero Federica Foscari - è alle porte. Sarà il primo match casalingo e ci teniamo ad avere quanto più pubblico dalla nostra parte. Siamo sicure che ai nostri fantastici e sempre presenti Eagles si unirà tanta gente pronta a sostenerci.

Sarò felice – continua - di rincontrare le sorelle Roberta e Stefania Liguori dall'altro lato della rete, con le quali ho sempre giocato, sia insieme sia contro e di cui ho sempre apprezzato il valore tecnico, ma prima di tutto umano.

Ci stiamo allenando –conclude Foscari - davvero duramente in vista della gara e contiamo di far bene e dare il massimo per noi e per chi ci sostiene".