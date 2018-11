La capolista Amando S. Teresa rende visita al Terrasini. Tifosi mobilitati

S. TERESA. Riprende in casa del Volley Terrasini il cammino della Farmacia Schultze –Villa Zuccaro S. Teresa nel campionato di Serie B2. Per il quarto turno del girone I le due squadre si sfideranno domenica alle ore 18. Le ragazze di Camiolo forti dei 9 punti in classifica (9 set vinti e zero persi), sono galvanizzate dalla roboante vittoria contro le temibili agrigentine della Seap Aragona. Terrasini, ottava in classifica con 3 punti, è uscita malconcia dalla sfida contro la Link Campus a Castellammare, ma ritorna sul terreno amico dove ha vinto l’unica partita fin qui disputata con un netto 3 a 0 contro la Allianceinsay Battipaglia.

Il VolleyTerrasini, ripescato quest'anno in B2, è squadra giovane con l’innesto di elementi di categoria quali Incognito e Caruso (ex di turno). La pallavolo si sa è uno sport dove il risultato scontato non esiste, anzi proprio nei momenti in cui si pensa di avere gioco facile, rischi di subire le più cocenti delusioni. Ma le ragazze dell’Amando Volley S. Teresa, hanno esperienza da vendere e quindi affronteranno la partita con il giusto piglio come conferma in sala stampa Giulia Agostinetto: “La partita che andiamo ad affrontare non sarà facile; noi veniamo da una bella vittoria interna che ci ha dato morale e consapevolezza dei nostri mezzi, ma Terrasini gioca in qualche frangente in maniera inusuale. Sarà quindi importante – conclude – mantenere alta la concentrazione e il livello del nostro gioco”. La forte regista veneta, che ha stretto i denti sabato scorso, ha riposato qualche giorno e conta di essere regolarmente ai nastri di partenza nella sfida di domenica prossima.

Come sempre gli Eagles hanno organizzato la loro trasferta, e si presenteranno numerosi e calorosi nel bellissimo comune in provincia di Palermo.