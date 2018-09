L'Ot Service Nizza pronta per l' avventura in C, rinforzato il roster

NIZZA. Riparte la nuova stagione per l'Ot Service Nizza di Sicilia. La giovane società jonica, istituita solo nel 2017 e neopromossa in serie C,sulla scorta dell'esperienza acquisita l'anno scorso, pone delle basi solidi per iniziare al meglio la nuova stagione pallavolistica con la riconferma di Villari, Egitto, Billa, Ciccarello, Camelia, Parasporo e con le giovani Riposo e Micali.

A livello societario confermato l'assetto dirigenziale così come lo staff tecnico con l'inserimento di Tommaso Pollino come team manager, nonostante fosse già parte integrante e punto di riferimento della squadra nella stagione passata. Il presidente Rosario Santisi orgoglioso ed entusiasta della promozione in serie C con svariate giornate di anticipo, si è subito attivato per cercare di riconfermare il roster e cercare di inserire qualche nuovo innesto che portasse qualità e esperienza al team.

Ufficiali gli acquisti palleggitrice Miano proveniente dal Giarre, il libero Cosentino dall’Amando Volley,Alessandra Maccarrone, proveniente dal Messina Volley.

Gradito ritorno dopo 10 anni lontana dai campi e lontana dalla sua terra, torna a vestire una casacca da gioco Sandra Ciatto e la scelta non poteva che essere quella di Ot Services - Volley Nizza di Sicilia. Ha dato tanto per il volley nizzardo in passato e il presidente Santisi non si è lasciato scappare questa occasione e le ha addirittura conferito un doppio incarico. Oltre al ruolo di giocatrice infatti, Sandra avrà anche un ruolo dirigenziale nel settore giovanile.

Altri due nuovi innesti sono quelli di Fabiana Cannata e Martina Sturiale le due schiacciatrici ritornano a calcare la scena del volley siculo dopo un paio di anni di assenza.

La società jonica ha cercato di allestire un gruppo di atlete locali con lo scopo di creare una squadra coesa sulla scia dell'ottima annata scorsa cercando di raggiungere una salvezza tranquilla.