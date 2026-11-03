Pallavolo, il ritorno della Nazionale Under16 a Messina non una casualità

A raccontare la settimana degli azzurrini il tecnico delle nazionali giovanili Fanizza e il presidente del comitato territoriale Zurro

MESSINA – Messina consolida la propria centralità nel panorama della pallavolo giovanile italiana, confermandosi sede privilegiata per l’attività delle selezioni azzurre. Per la seconda volta nell’arco di un solo anno, la Nazionale maschile under 16 ha infatti scelto le strutture della città dello Stretto per svolgere un importante collegiale di preparazione. Il raduno ha visto protagonisti i più promettenti atleti nazionali delle annate 2011 e 2012, impegnati in sessioni di lavoro ad alta intensità mirate sia all’affinamento degli schemi di gioco, sia alla costruzione dell’intesa di un gruppo di recentissima costruzione.

La decisione della Federazione Italiana Pallavolo di ritornare sul territorio peloritano rappresenta un chiaro attestato di stima nei confronti dell’impiantistica sportiva locale offerta dalla cittadella Universitaria a cura del “Ssd Unime”, della vicinanza delle strutture ricettive e della capacità organizzativa garantita dal Comitato Territoriale, fattori che posizionano ormai stabilmente Messina tra i poli d’eccellenza per la logistica organizzativa e la formazione del volley giovanile di alto livello. A completare la valenza del soggiorno azzurro è stato anche il forte impegno sul fronte dell’aggiornamento tecnico: a margine degli allenamenti si è svolto un corso di formazione che ha visto la partecipazione di oltre 70 allenatori per confrontarsi con lo staff della Nazionale, a testimonianza di un movimento territoriale vivo, motivato e in costante crescita.

Fanizza: “Tornare a Messina non è casuale”

A sottolineare il valore di questo connubio e l’eccellenza dell’organizzazione è il Tecnico delle Nazionali Giovanili, Vincenzo Fanizza: «Ritornare a Messina per noi non è un fatto casuale, ma il frutto di una precisa programmazione. Con questo gruppo appartenente alla fascia d’età 2011-2012 abbiamo programmato sei stage complessivi, di cui tre prima delle qualificazioni di gennaio in Portogallo. Parliamo di ragazzi giovanissimi che per la prima volta indossano la maglia azzurra e che, pur mostrando già ottimi parametri fisici, hanno un grande bisogno di stare insieme, giocare ed accumulare esperienza sul campo per farsi trovare pronti al primo turno. Molti di loro li ho conosciuti durante il giro di selezioni dello scorso anno e attraverso il progetto del Club Italia allargato — che da quest’anno si strutturerà come Club Italia di zona — ma c’è ancora tanto lavoro da svolgere insieme sulle singole dinamiche di gioco. Qui a Messina abbiamo trovato l’ambiente ideale: le strutture sportive sono perfette per le esigenze del settore giovanile, la sala pesi è adiacente alla struttura ricettiva che ci ospita e la qualità dell’organizzazione è impeccabile. Ciò che colpisce di più è il calore e la costante presenza del territorio. Vedere ogni giorno al palazzetto il presidente Alessandro Zurro, insieme ai selezionatori regionali e territoriali e a tantissimi allenatori locali, ci fa stare bene e dimostra quanto entusiasmo e passione ci siano in Sicilia. Inserire in questo contesto anche un corso di aggiornamento con oltre 70 allenatori partecipanti è la conferma di un movimento vivo e affamato di crescita».

Zurro: “Grande partecipazione del territorio”

Soddisfazione ed orgoglio nelle parole di Alessandro Zurro, Presidente del Comitato Territoriale Fipav di Messina: «Ospitare ancora una volta la Nazionale giovanile e un tecnico del calibro di Vincenzo Fanizza è un motivo di immensa gratitudine e orgoglio per tutta la nostra comunità sportiva. Vedere la nostra città scelta per la seconda volta in un anno conferma che il lavoro di squadra tra Comitato, società e strutture ricettive locali sta portando frutti straordinari. La risposta del nostro movimento, testimoniata anche dalla grandissima partecipazione dei tecnici locali ai momenti di formazione, dimostra quanto Messina sia pronta a recitare un ruolo di primissimo piano nel panorama della pallavolo nazionale. Continueremo a lavorare con questo entusiasmo per far sì che la nostra terra si confermi una casa accogliente per i colori azzurri».