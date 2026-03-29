 Pallavolo, Velasco a Messina in un evento di formazione al PalaRescifina

Pallavolo, Velasco a Messina in un evento di formazione al PalaRescifina

Simone Milioti

Pallavolo, Velasco a Messina in un evento di formazione al PalaRescifina

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domenica 29 Marzo 2026 - 08:40

Lunedì dalle ore 18 la "pop star" Velasco in un corso di formazione al PalaRescifina. Per ascoltare il "mago" bisogna acquistare il biglietto

MESSINA – Prosegue il feeling tra la città dello Stretto e la pallavolo nazionale ai suoi vertici. Dopo la nazionale maschile giovanile e la nazionale maggiore femminile di sitting volley lunedì al PalaRescifina arriverà Julio Velasco, a seguire in agosto le amichevoli della nazionale italiana maschile di Fefe De Giorgi.

Cresce l’attenzione attorno alla tappa di Messina del ciclo di corsi di coaching promosso dalla Federazione Italiana Pallavolo. Lunedì 30 marzo Julio Velasco sarà protagonista al PalaRescifina di un incontro formativo di altissimo profilo, dedicato a un tema centrale nello sport e nella vita professionale: “L’importanza di formare una squadra”. L’iniziativa, che coinvolge sei città italiane, rappresenta un investimento concreto nella crescita culturale e tecnica del movimento, grazie alla presenza di due figure simbolo della pallavolo mondiale: oltre a Velasco, anche Ferdinando De Giorgi, entrambi Commissari Tecnici delle Nazionali Campioni del Mondo.

La tappa siciliana – unica nell’Isola – assume un valore particolare. Frutto della sinergia tra i Comitati Regionali FIPAV Sicilia e Calabria, l’evento di Messina si configura come un momento di incontro e formazione di respiro internazionale, capace di coinvolgere allenatori, dirigenti e atleti di ogni livello. Un riconoscimento importante per il territorio, sempre più centrale nello sviluppo della pallavolo italiana.

Evento blindato, si accede su prenotazione

L’appuntamento di Messina si avvicina dunque come un’occasione imperdibile per chi vive quotidianamente il mondo dello sport e desidera accrescere le proprie competenze. La possibilità di partecipare anche come uditori, con prenotazione tramite TicketOne, amplia ulteriormente la platea, rendendo l’evento accessibile a tutti gli appassionati. Non saranno rilasciati accrediti, neanche alla stampa, in quanto Velasco – sempre molto particolare nelle sue scelte – si limiterà a parlare solo al corso di formazione. 250€ come semplici uditori, 100€ per i tesserati Fipav.

In un contesto sportivo sempre più orientato alla qualità e alla formazione continua, la presenza di Velasco rappresenta un momento di ispirazione e confronto diretto con una delle menti più influenti della pallavolo internazionale. Messina si prepara così ad accogliere un evento che unisce eccellenza, visione e territorio, proiettando il Sud Italia al centro della scena formativa nazionale.

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