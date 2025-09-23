 Palmi. In fumo alberi piantumati sul Monte Tracciolino, la condanna di Falcomatà

Palmi. In fumo alberi piantumati sul Monte Tracciolino, la condanna di Falcomatà

martedì 23 Settembre 2025 - 15:03

La ferma condanna del sindaco metropolitano, Giuseppe Falcomatà, dopo l'incendio per il quale si presume un'origine dolosa

PALMI – “Un altro fatto gravissimo che svilisce il nostro territorio e le sue bellezze. Bruciati alberi piantumati nell’ambito della programmazione PNRR relativa a progetti di forestazione di aree urbane, periurbane ed extraurbane. Interessati i Vigili del Fuoco, hanno ipotizzato una matrice di origine dolosa” – sono le parole del Sindaco Metropolitano Giuseppe Falcomatà, che aggiunge: “attacchi al bene comune da parte di subdoli sabotatori che con la loro manco incendiaria deturpano un pezzo di paesaggio bellissimo, che si affaccia sulla Costa Viola, sul sentiero del Tracciolino a Palmi.

Sia chiaro, non indietreggiamo di un millimetro, al cospetto di segnali, forse figli di una strategia intimidatoria che cerca di scalfire, la serenità e il senso collettivo di appartenenza ad una comunità e ad un territorio che sono stanchi di soprusi e prevaricazioni e che sapranno ancora una volta rispondere, con la forza dell’impegno e con i valori di giustizia e legalità ai quali la stragrande maggioranza dei calabresi si ispira”.

