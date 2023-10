Parcheggi. "Il 15 ottobre apre Papardo, altri 5 in fase di completamento" - Tempostretto

Sindaco e vicesindaco aggiornano sui lavori in dirittura d'arrivo

MESSINA – “I lavori nei parcheggi non sono fermi ma, anzi, in dirittura d’arrivo”. L’assessore e vicesindaco Salvatore Mondello aggiorna sui lavori in cinque parcheggi, mentre per “via Don Blasco si sta lavorando sulle tubazioni e sarà pronta entro l’anno”. Il sindaco Basile indica la data del 15 ottobre per il parcheggio di Papardo, mentre Mondello non si sbilancia ma la consegna è prevista in quei giorni.

Spiega il vicesindaco: “Per il parcheggio Palmara mancano le connessioni elettriche, per il resto è completo. Per San Licandro stiamo attendendo Enel che ci dia la connessione e quindi è inutile chiudere l’asfalto. A Papardo siamo in fase di chiusura con le opere edili. All’ex Gasometro stanno lavorando ed è prevista a novembre la consegna dei lavori. A Gazzi Socrate s’attende pure la connessione Enel e al Palacultura si sta procedendo. Un passaggio fondamentale sarà l’opera di meccanizzazione. Tutto il Palacultura sarà automatizzato e in collegamento con gli altri parcheggi. E si saprà con precisione dove c’è il posto”.

Si tratta di cantieri da chiudere entro il 31 dicembre e “si sta rispettando il cronoprogramma”, ha tenuto a precisare a sua volta il sindaco durante la conferenza stampa di ieri a Palazzo Zanca sui lavori nelle strade.

