Parcheggi d’interscambio, aperti 11 su 14. E la gratuità prosegue

Mancano solo Europa Ovest, Giostra e Santa Margherita. Tutti gratis ancora per qualche tempo

San Licandro è probabilmente il più discusso. E’ stato aperto ieri, due anni e tre mesi dopo l’avvio dei lavori, con un lungo ritardo rispetto ai tempi previsti. Ma è soprattutto la posizione a destare perplessità, c’è chi dice che era vuoto prima e che vuoto continuerà a restare.

E’ l’undicesimo su quattordici. All’appello mancano solo Europa Ovest, Giostra Sant’Orsola e Santa Margherita.

La prima parte di Europa Ovest, quella dalla rotonda Zaera all’ospedale Piemonte, è stata aperta lo scorso 23 dicembre mentre il 7 gennaio sono iniziati i lavori sull’altra metà, quella dall’ospedale fino al viale Italia. Dovrebbero terminare ad aprile.

A Giostra Sant’Orsola i lavori erano iniziati lo scorso settembre ma si sono fermati quasi subito. “Riprenderanno a breve – dice il vicesindaco Salvatore Mondello -, si sta completando la variante richiesta dalla Municipalità”.

A Santa Margherita, infine, i lavori sono iniziati lo scorso 4 febbraio.

I più centrali dei 14 parcheggi, non è ancora stato stabilito esattamente quali, diventeranno a pagamento. Ma non ora. La gratuità era prevista fino al 28 febbraio, sarà prolungata ancora per qualche tempo.