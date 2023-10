Parcheggio Cavallotti pieno. Quarto piano riaperto, uno sarà riservato agli abbonati - Tempostretto

E’ tornato fruibile il quarto piano della struttura mentre si aspettano novità per il quinto, che è ancora chiuso

“Da un anno sono abbonata al parcheggio Cavallotti e pago 70 euro al mese ma ultimamente già alle 9 del mattino non trovo più posto”.

Ieri avevamo raccolto l’appello di una nostra lettrice e sottoposto la questione ad Atm, che ora risponde.

“Anzitutto registriamo con soddisfazione la crescente attrattività dei vari parcheggi dislocati in città, segno di un lento ma costante cambio di mentalità da parte dei cittadini. Il modello di mobilità sostenibile fondato sull’incremento del numero dei parcheggi e sul potenziamento del trasporto pubblico – fortemente voluto dall’Amministrazione comunale e dalla dirigenza di Atm Spa – sta diventando realtà.

In merito al parcheggio Cavallotti, che per anni è rimasto desolatamente vuoto ed oggi è diventato un punto di riferimento importante per la cittadinanza , l’Azienda Trasporti sta valutando l’ipotesi di riservare un piano del multipiano agli abbonati ordinari. Atm spa fa inoltre sapere che sono stati ultimati i lavori di riqualificazione al quarto piano, che è già tornato nella disponibilità della struttura”.

Due buone notizie

Apprendiamo, dunque, due buone notizie: la prima è che è stato riaperto il quarto piano, quindi i posti disponibili al Cavallotti passano da 240 a 320; la seconda è che un piano verrà riservato agli abbonati, in modo da garantire loro giustamente di trovare posto.

Restiamo in attesa di novità anche per la riapertura del quinto piano. Visto che il parcheggio si riempie, sarebbero altri 80 posti utili per i cittadini.

A breve, infine, il parcheggio (così come Villa Dante e il Fosso) sarà totalmente automatizzato e si potrà conoscere da subito il numero di posti liberi.