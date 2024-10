Parcheggio di Paradiso ancora sotto sequestro. Analisi sul materiale usato

Caratterizzazione in corso, poi la rimozione. Solo dopo l’autorizzazione potranno riprendere i lavori

I parcheggi di Pace e Contemplazione hanno riaperto lo scorso 27 giugno, giusto in tempo per la stagione estiva. Quello di Paradiso è ancora chiuso. E’ stato messo sotto sequestro lo scorso 10 maggio, appena tre giorni dopo l’inizio dei lavori perché si è scoperto che l’impresa stava utilizzando materiale non idoneo.

Sono trascorsi quasi quattro mesi e il parcheggio è ancora sotto sequestro. La prossima estate è lontana ma continuando di questo passo… “La Procura ha disposto la caratterizzazione del materiale – spiega l’assessore Francesco Caminiti -. Potrebbe risultare rifiuto da portare in discarica oppure inerte che può tornare alla cava che l’ha fornito. Dopo la rimozione e il dissequestro potranno riprendere i lavori”.

La parte franata

Il Comune di Messina ha le mani legate. “E’ un appalto dell’ufficio del commissario per il dissesto idrogeologico – ricorda Caminiti – nell’ambito di un progetto più ampio della Città Metropolitana, che va dall’Annunziata al Trocadero, in aree demaniali”. E proprio al Trocadero si dovrà intervenire anche nella parte franata nell’ormai lontano 2009. “Il progetto ha ottenuto la Valutazione d’impatto ambientale e potrebbe essere appaltato a breve”.