Parcheggio di Giostra, il Comune di Messina rescinde il contratto

Dopo il cantiere del torrente Annunziata, seconda rescissione in breve tempo

Il Comune di Messina dice basta e chiude i conti con l’impresa. Palazzo Zanca ha ufficializzato la risoluzione in danno del contratto d’appalto per la realizzazione del parcheggio di interscambio a raso di viale Giostra – Sant’Orsola, aperto undici mesi fa. Al centro del provvedimento c’è la società Savior Srl (con l’ausiliaria De.Fo. Srl) di Favara, in provincia di Agrigento, finita nel mirino degli uffici comunali per una serie di inadempienze, ritardi e abbandoni ingiustificati del cantiere. L’opera si trasforma così nell’ennesimo caso di cantiere bloccato in città, anche se in realtà mancano solo lavorazioni residuali.

“Dalle promesse alla fuga dai lavori”

La cronistoria del fallimento dell’appalto è nero su bianco nella relazione del responsabile unico del procedimento, il geometra Aldo Caspanello. I lavori, partiti nel settembre del 2024 dopo l’aggiudicazione avvenuta in base a un ribasso del 29,97% su un importo contrattuale di oltre 707 mila euro, si sono subito impantanati. Tra sospensioni chieste e non autorizzate, proroghe e ordinanze disattese, la ditta ha progressivamente svuotato l’area. Un’assenza talmente prolungata, iniziata nei fatti nell’autunno del 2025, da costringere lo stesso Comune a intervenire d’urgenza con le proprie squadre per rimediare alle situazioni di pericolo: recinzioni divelte, materiale di risulta ovunque e una segnaletica carente che permetteva persino l’ingresso di mezzi pesanti all’interno dell’area.

Il giallo dei materiali fantasma e i fondi pubblici

Tra i punti più duri contestati all’azienda figurano le irregolarità sulla gestione della liquidità. L’impresa aveva regolarmente incassato l’anticipazione del 20% prevista per legge, pari a oltre 141mila euro, somme vincolate all’avvio del cantiere e all’approvvigionamento dei materiali. Dalle verifiche degli uffici è emerso invece che i componenti non sono mai stati acquistati, configurando un comportamento definito dagli uffici contrario ai doveri di correttezza. Nemmeno la consegna provvisoria dell’opera, firmata a dicembre 2025 per consentire ai cittadini di utilizzare gli spazi ed evitare il degrado, ha spinto la ditta a completare le rifiniture essenziali come le automazioni, la videosorveglianza e le ringhiere perimetrali.

Scatta l’escussione delle polizze e la corsa al recupero

Falliti i tentativi di conciliazione e i tavoli tecnici, compreso l’accordo trovato a maggio 2026 e ignorato dalla società, l’amministrazione ha deciso di procedere con la linea dura. Il dirigente Antonio Amato ha firmato l’atto che decreta lo stop definitivo al rapporto con la Savior Srl. Adesso si procederà all’escussione della polizza a garanzia della residua anticipazione e della cauzione definitiva, mentre gli uffici quantificheranno i danni complessivi. Nel frattempo la direzione lavori redigerà lo stato di consistenza per fotografare la situazione reale del cantiere, aprendo la strada all’interpello delle altre ditte in graduatoria per affidare il completamento dell’opera e chiudere una ferita aperta nella mobilità della zona nord.