Parcheggio La Farina, il pos non funziona ancora. Code alla cassa

Per riprendere la propria auto e poter uscire attese anche fino a mezz'ora

MESSINA – Sta diventando una storia poco piacevole quella del pos non funzionante al parcheggio La Farina. Anche ieri il problema si è ripetuto e si sono formate lunghe code all’unica cassa del piano superiore che accetta anche le monete.

Intorno alle 19 il parcheggio era al completo, quindi erano tanti gli automobilisti che sono tornati per uscire. Un’operazione che dovrebbe durare trenta secondi e che invece ha portato via fino a trenta… minuti.

Oltre al danno la beffa: il parcheggio si paga a ore, quindi un’ora e un minuto costa quanto due ore. Questo comporta che si va a riprendere la propria auto, ad esempio, dopo 45 minuti, si dovrebbe pagare un euro ma si finisce per pagarne due perché, dopo aver fatto la coda, scatta l’ora successiva.

Ieri erano in tanti a lamentarsi, non solo per il pagamento aumentato ma soprattutto perché hanno dovuto attendere a lungo prima di poter uscire.

Da Atm, finora, nessuna soluzione del problema e neanche nessuna risposta. L’Azienda Trasporti, di sicuro, non sta fornendo un buon servizio ai cittadini e non ci sta facendo una bella figura.

