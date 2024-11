Parco Aldo Moro, il giorno della riapertura

Oggi si riaprono i cancelli, con un momento d'intrattenimento a cura di Messina Social City

MESSINA – “Provaci ancora, Sam”. Ma non è un film. Stavolta riapre davvero il parco “Aldo Moro” a Messina. Aperto il 23 maggio, sequestrato il 14 giugno, riapre oggi martedì 19 novembre, alle 17. Il parco cittadino era stato aperto sei mesi fa dopo una lunghissima attesa. Ma la novità era durata appena tre settimane perché subito era finito sotto sequestro a causa della sospetta presenza di elementi contaminanti nell’area lungo la scarpata e in quella al centro, dove c’è il vecchio sismografo, che non erano aperte al pubblico.

Evidenzia il sindaco Federico Basile: “Riapre al pubblico dopo le necessarie verifiche e gli interventi di bonifica. Grazie alla collaborazione delle autorità competenti, possiamo finalmente restituire alla cittadinanza questo spazio per una fruizione sicura. L’area è ora pronta per accogliere nuovamente i visitatori. In occasione della riapertura, la Messina Social City organizza un momento di intrattenimento e condivisione per tutta la comunità”.

Gli ultimi lavori e l’esigenza dei bagni

Dopo la bonifica, il parco era stato dissequestrato lo scorso 6 settembre. Da allora sono stati realizzati altri lavori per migliorare le condizioni di sicurezza, sulla staccionata e sui viottoli, oltre ad una barriera per isolare il sismografo e alla manutenzione del prato, che oggi è in buone condizioni. “Non ci sono problemi strutturali di tipologia, di sottosuolo, di drenaggio, d’irrigazione. Il lavoro è stato fatto bene, a regola d’arte” – aveva detto l’assessore Francesco Caminiti.

In previsione, dopo la riapertura, nuovi lavori per realizzare i bagni, una fontana e un’area cani. Ma anche un’area giochi per bambini sarebbe gradita in una città che solo di recente sta migliorando nel dare servizi per i più piccoli.

