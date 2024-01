“Partiamo da qui”, c’è il sì di Rosaria Maira: “Voglio dare il mio contributo al territorio”

La segretaria di Uil Polizia fa il suo ingresso nel movimento politico guidato da Ninni Petrella

Rosaria Maira, segretario di Uil Polizia, di cui è responsabile nazionale del coordinamento mobbing e stalking, ha deciso di fare il proprio ingresso nel direttivo di “Partiamo da qui”. La notizia è stata data in occasione della riunione organizzata ieri dal movimento per fare il bilancio del 2023 e analizzare i problemi del territorio.

Rosaria Maira ha spiegato: “Sono onorata di far parte del direttivo di Partiamo da qui e spero di riuscire a portare il mio contributo in termini di benefici sul territorio. Ringrazio il Presidente Ninni Petrella per la proposta, che chiaramente ho accolto con entusiasmo, e ringrazio tutti i componenti del gruppo per il sostegno”. E così Ninni Petrella, che presiede il movimento politico: “Accogliere una persona come Rosaria Maira è un valore per tutto il nostro Movimento. Stiamo crescendo in termini di qualità e questo ci rende orgogliosi. Dico sempre che non possiamo cambiare il mondo, il nostro obiettivo, infatti, consiste nel fare le scelte giuste per riuscire a modificare, con coscienza e lealtà, le problematiche di tutti i giorni”.

Il Movimento politico “Partiamo da qui”, presieduto da Ninni Petrella, si configura come un contenitore di valori e idee moderate, liberali e democratiche. È nato spontaneamente nell’ottobre 2023 dall’impegno di cittadini autonomi e questa forza caratterizza l’anima del Movimento. Ad oggi sono stati costituiti il Circolo di Milazzo affidato all’imprenditore Felice Nania e il Circolo di Messina affidato all’Ispettore del Lavoro, Giovanni Panebianco.