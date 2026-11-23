Presentato a Palazzo Zanca il nuovo progetto di economia circolare e inclusione sociale. Avvio del servizio previsto a gennaio 2027

Mobili e arredi ancora in ottime condizioni che finiscono tra i rifiuti ingombranti o vengono abbandonati lungo le strade, sulle spiagge e in altre aree della città. Beni che potrebbero continuare a essere utilizzati e che, invece, diventano un problema ambientale, economico e di decoro urbano. È da questa criticità, riscontrata quotidianamente da Messinaservizi Bene Comune, che nasce RiusaME – Mobili che trovano casa, il progetto presentato questa mattina nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, in occasione della sottoscrizione dell’accordo interistituzionale finalizzato alla sua realizzazione.

L’obiettivo è trasformare un problema in un’opportunità: intercettare mobili e arredi ancora utilizzabili prima che diventino rifiuti, recuperarli e rimetterli in circolo gratuitamente, dando loro una nuova destinazione. Una proposta nata nell’ambito delle attività di Messinaservizi che, attraverso il confronto con l’Amministrazione comunale e le altre società partecipate, si è sviluppata in un progetto condiviso, capace di collegare la prevenzione dei rifiuti alle politiche abitative, al risanamento e all’inclusione sociale.

Basile: “Dare nuova vita a quello che troviamo per strada”

Ad aprire la conferenza stampa è stato il sindaco Federico Basile, che ha richiamato il valore del lavoro comune tra enti e risanamento: “È un sistema per riutilizzare quanto di buono troviamo, dando nuova vita e nuovo spazio a chi ne ha bisogno. Ringrazio per la presenza il subcommissario, ing. Santi Trovato, che nell’ambito del Risanamento vive queste situazioni e può attestare come la sinergia istituzionale riesca a far nascere iniziative che possono sembrare banali, ma che diventano importanti. L’obiettivo è dare nuova vita a quello che troviamo per strada e che spesso siamo portati soltanto a maledire. Un risultato reso possibile anche grazie alla collaborazione con le assessore Liana Cannata e Alessandra Calafiore”.

Calafiore: il coordinamento delle Politiche sociali e il ruolo del volontariato

L’assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore ha legato il progetto al sostegno alle famiglie e alla rete associativa: “Stiamo mettendo insieme alleanze importanti che non riguardano soltanto il Comune e le partecipate, ma anche il mondo del volontariato. Oggi sono presenti alcuni rappresentanti delle associazioni e il Cesv, che raccoglie e rappresenta questa realtà. Per far conoscere e veicolare il progetto è fondamentale diffonderlo: ognuno costruirà un pezzo di questo percorso. Le Politiche sociali e il mio assessorato coordineranno le attività. Sono tante le famiglie che hanno necessità di mobili e questa iniziativa rappresenta un’occasione per riutilizzare beni ancora validi e rendere sostenibile l’intero processo. L’economia circolare trova qui un esempio concreto: i mobili saranno messi a disposizione di tutti i cittadini”.

Ciraolo: il filtro prima del rifiuto e il recupero per l’artigianato

Il presidente di Messinaservizi Bene Comune Vincenzo Ciraolo ha spiegato la necessità di valutare i mobili prima di avviarli allo smaltimento: “RiusaME rappresenta un modo per evitare le discariche abusive e andare incontro alle difficoltà dei cittadini nello smaltimento degli ingombranti, nonostante esista già un servizio dedicato. Abbiamo pensato che fosse necessario andare oltre, impedendo che il mobilio diventasse immediatamente un rifiuto. Abbiamo quindi previsto un passaggio intermedio attraverso il quale un mobile viene valutato e dichiarato riutilizzabile. In questo modo consentiamo a chi ne ha bisogno di disporre di beni che magari non avrebbe la possibilità di acquistare e, allo stesso tempo, evitiamo che finiscano tra i rifiuti o, nella peggiore delle ipotesi, in una discarica abusiva”.

Ciraolo ha inoltre collegato il recupero ai percorsi formativi e alle reti locali: “Il sindaco ci ha chiesto di fare sintesi tra le partecipate per rispondere alle esigenze relative ai servizi e credo che questa iniziativa rappresenti proprio il senso di quella richiesta. Ognuno contribuisce con un proprio pezzo alla realizzazione del progetto. Sono coinvolti anche gli enti del Terzo settore, che ci aiuteranno a diffondere le informazioni, e si aggiungeranno le associazioni di categoria e quelle dell’artigianato. Questo materiale potrà diventare anche uno strumento didattico a beneficio dei cittadini che vorranno approfondire le tecniche di recupero e restauro”.

Puccio: il percorso dei mobili dal ritiro alla piattaforma digitale

Il direttore generale di Messinaservizi Bene Comune Salvo Puccio ha illustrato l’organizzazione operativa e le priorità di assegnazione: “Il primo obiettivo è ridurre la produzione dei rifiuti. Il diagramma di flusso che abbiamo progettato prevede che il mobile esca dal ciclo del rifiuto e che rientrino in gioco anche le altre partecipate. In questo processo diventa fondamentale la comunicazione tra l’utente e i diversi soggetti coinvolti. Il servizio sarà a costo zero, perché il recupero e il riutilizzo consentiranno anche un risparmio sui costi di smaltimento. È previsto un deposito che accoglierà i mobili, i quali saranno poi gestiti secondo tempi e modalità prestabiliti. Le partecipate e il Comune si occuperanno della gestione delle domande, mentre Messinaservizi curerà l’offerta dei beni disponibili”.

Puccio ha dettagliato come verranno gestiti i beni e le richieste: il funzionamento di RiusaME prevede che cittadini, imprese ed enti possano segnalare mobili e arredi ancora in buone condizioni attraverso canali dedicati. A seguito di una valutazione preliminare, i beni ritenuti idonei potranno essere recuperati attraverso un percorso distinto dalla tradizionale raccolta degli ingombranti e trasferiti al Centro RiusaME, dove saranno controllati, puliti, fotografati e catalogati. Quando possibile, il sistema consentirà anche di individuare direttamente un destinatario e organizzare il trasferimento del mobile senza passaggio dal Centro, favorendo una gestione più efficiente delle risorse. Attraverso una piattaforma digitale sarà possibile consultare il catalogo dei mobili disponibili e gestire le richieste secondo modalità e criteri di priorità definiti dal servizio. RiusaME sarà aperto a tutti i cittadini, sia attraverso la possibilità di donare gratuitamente beni ancora utilizzabili, sia attraverso la richiesta degli arredi disponibili. Sarà garantita particolare attenzione alle famiglie coinvolte nei percorsi di risanamento delle baraccopoli, agli assegnatari di alloggi comunali e ai nuclei seguiti dai servizi sociali, senza escludere il resto della cittadinanza. Il progetto coinvolgerà inoltre associazioni ed enti del Terzo settore, ampliando le possibilità di riuso e condivisione dei beni.

Giorgio: gli alloggi di transito e il legame con il sociale

Il presidente di Messina Social City Francesco Giorgio ha messo in evidenza il bacino di utenza legato alle abitazioni e alle fragilità: “Dagli alloggi di transito alle altre esigenze da colmare, la platea dei potenziali fruitori è vastissima e quella che può sembrare un’idea semplice è in realtà un’iniziativa molto ampia. Tutto il Terzo settore sarà agevolato e coinvolto. Sarà importante legare questo progetto al suo valore sociale, perché dare importanza all’allungamento della vita degli oggetti significa prestare attenzione anche alle persone e ai loro bisogni”.

Romano: gli spazi per lo stoccaggio e il coordinamento tra enti

Il presidente di Patrimonio Messina Francesco Romano ha indicato il contributo della società sugli spazi e sul raccordo operativo: “Noi offriremo un luogo in cui stoccare i beni e, nella seconda fase, sarà importante interfacciarsi con le partecipate e garantire una comunicazione tempestiva. Sono contento di far parte di questo progetto, che coinvolge più servizi per costruire un servizio definitivo e concreto a disposizione della cittadinanza”.

Rizzo: il risparmio sui costi di smaltimento e l’aspetto culturale

Il presidente di Arisme Massimo Rizzo ha richiamato gli effetti economici e culturali del circuito del riuso: “Concordo con il sindaco e con chi mi ha preceduto. Spesso la semplicità delle idee fa sì che queste siano vincenti, perché permette di arrivare al cuore dell’obiettivo senza inutili intoppi. Questa è un’idea semplice, economica e vincente perché, attraverso un circuito virtuoso, consente di raggiungere diversi risultati: ridurre il quantitativo di rifiuti ingombranti, abbattere i costi per Messinaservizi Bene Comune e conseguire un importante obiettivo sociale, mettendo a disposizione arredi per chi ne ha necessità. C’è anche un aspetto culturale, perché si tratta di un modello di economia semplice e concreta”.

L’accordo, il ruolo delle partecipate e l’avvio a gennaio 2027

La conferenza ha rappresentato inoltre il momento di formalizzazione della collaborazione attraverso la sottoscrizione dell’accordo interistituzionale, firmato dal sindaco Basile, in rappresentanza del Comune di Messina, e dai presidenti delle società partecipate coinvolte. Un’intesa che definisce il contributo dei diversi soggetti e pone le basi per un sistema nel quale competenze ambientali, abitative e sociali possano operare in maniera coordinata. Alla definizione del progetto ha contribuito anche il confronto tra le strutture direzionali e tecniche degli enti coinvolti, attraverso un lavoro di approfondimento delle modalità operative e di raccordo tra i diversi ambiti di intervento. Un percorso che ha visto il coinvolgimento, tra gli altri, della direttrice generale di Arisme, Loredana Bonasera, e del direttore generale di Patrimonio Messina, Pietro Picciolo, insieme ai referenti di Messina Social City e delle altre strutture interessate, per integrare le esigenze legate alla gestione dei beni con quelle dei percorsi abitativi e sociali.

L’accordo individua le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti. Il Comune di Messina, attraverso il Dipartimento Servizi alla Persona, contribuirà al coordinamento istituzionale e sociale, all’individuazione dei bisogni e al coinvolgimento delle realtà associative. Messinaservizi Bene Comune assumerà il coordinamento e la gestione operativa di RiusaME, dall’organizzazione del recupero degli arredi alla gestione del Centro e della piattaforma digitale. Patrimonio Messina contribuirà all’individuazione degli spazi destinati al Centro e al raccordo con gli assegnatari degli alloggi comunali, mentre Arisme favorirà il collegamento con i percorsi di risanamento e le esigenze delle famiglie assegnatarie delle nuove abitazioni. Messina Social City contribuirà alla dimensione sociale dell’iniziativa, favorendo il raccordo con i percorsi di accompagnamento e inclusione delle persone in condizioni di fragilità. Un ruolo importante sarà riservato anche al Terzo settore e all’associazionismo cittadino, coinvolti nella costruzione di una rete territoriale capace di ampliare le opportunità offerte dal riuso. Accanto alla redistribuzione gratuita degli arredi, RiusaME apre infatti alla possibilità di promuovere percorsi di inclusione socio-occupazionale attraverso le attività connesse al recupero, alla movimentazione e alla valorizzazione dei beni, collegando la sostenibilità ambientale a nuove opportunità di carattere sociale. Il progetto punta inoltre a valorizzare l’artigianato locale, attraverso il possibile coinvolgimento di falegnami e artigiani nelle attività di riparazione e ripristino degli arredi, recuperando competenze e saperi che assumono un significato ancora più importante in un contesto nel quale troppo spesso si preferisce sostituire anziché riparare.

Durante l’incontro sono stati illustrati anche l’identità visiva di RiusaME, lo slogan “Mobili che trovano casa” e gli strumenti di comunicazione pensati per accompagnare i cittadini nella conoscenza del progetto. Attraverso un video esplicativo è stato raccontato il percorso di un mobile ancora utilizzabile verso una nuova destinazione, rendendo immediatamente comprensibile il principio alla base dell’iniziativa.

La sigla dell’accordo rappresenta un passaggio che sancisce formalmente l’avvio della collaborazione e della fase attuativa di RiusaME, con l’obiettivo di rendere operativo il servizio a partire da gennaio 2027. Il lavoro proseguirà con la definizione delle procedure operative, l’individuazione e l’organizzazione del Centro, il completamento della piattaforma digitale e il coordinamento tra gli enti coinvolti, per trasformare una criticità ambientale in una nuova opportunità per la città.

Il sito riusame rappresenterà il punto di riferimento digitale per conoscere il progetto e seguirne gli sviluppi.

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