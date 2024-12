Per Akademia Messina altra battaglia vinta a Brescia, ancora al tiebreak decisivo

La formazione allenata da coach Bonafede rimonta Brescia, reazione positiva alla sconfitta in Coppa Italia su un campo complicato alla sesta partita in ventidue giorni

MONTICHIARI – Finisce il tour de force di Akademia Sant’Anna che al PalaGeorge, per la terza giornata del girone di ritorno della stagione regolare, è scesa per la sesta volta in campo in 22 giorni. Bottino tutto sommato positivo con quattro vittorie, di cui due al tiebreak, e due sconfitte, di cui una indolore per il campionato visto che è arrivata in Coppa Italia. La squadra allenata da coach Bonafede anche quest’oggi ho dovuto sudare le proverbiali sette camicie ma alla lunga, dopo altre due ore di gioco, si è dimostrata superiore alla temibile Brescia. Un primo set vinto con autorità, poi due parziali andati dalle parti delle lombarde che non facevano di certo ben sperare, poi anche l’ingresso di Babatunde in campo hanno dato la svolta alla sfida con Akademia che ha vinto il quarto e nel quinto dopo essere stata sotto 3 punti a 0 ha trovato la forza di reagire.

Due punti aggiunti alla classifica (33 in totale) con l’ultimo turno dell’anno solare fissato il 26 dicembre, data in cui Akademia riposerà, il primo posto in classifica nel girone A potrebbe essere ceduto in cado di vittoria piena di San Giovanni in Marignano tra qualche giorno in casa contro Macerata, mentre non c’è pericolo che qualche squadra sorpassi dal girone B. Messina comunque esce bene da un periodo difficile, oggi è stato importante il contributo dalla panchina di Babatunde, come lo era stato contro Costa Volpino quello di Norgini, in attesa che Vernon si unisca finalmente al gruppo e la società annunci l’ulteriore rinforzo che completerebbe una formazione che già così ha dimostrato di non temere ed essere seconda a nessun’altra. La prossima gara di Akademia sarà il prossimo 5 gennaio 2025 in trasferta a Macerata.

Nello starting six di Brescia coach Solforati manda in campo Scacchetti-Davidovic sulla diagonale palleggiatore-opposto, in banda Siftar e Pistolesi, centrali Meli e Tonello con Scognamillo libero. Risponde Fabio Bonafede con il solito sestetto: capitan Carraro al palleggio e Diop suo opposto, in posto 4 Mason e Rossetto, centrali Modestino e Olivotto con Caforio libero. A partita in corso spazio per Babatunde, prediligendo il gioco al centro visto che Diop è stata ben contenuta dal muro locale, solo 13 punti per lei. Top scorer della gara per Messina Olivotto con 16, in doppia cifra Mason e Rossetto, entrambe a 12, Modestino a 11 in poco più di tre set, otto punti per Babatunde.

Coach Fabio Bonafede (Akademia Sant’Anna): “E’ stata una partita durissima come l’aspettavamo. La squadra è stata all’altezza della situazione. Bravi noi perché venivamo da un ciclo terrificante. Abbiamo saputo reagire a delle decisioni a noi sfavorevoli nei momenti cruciali. Complimenti anche a Brescia perché entrambe le squadre hanno dato vita ad una partita di ottimo livello. Era una vittoria che ci voleva per il morale e la classifica; ci permette di ripartire, dopo la cocente delusione di coppa Italia. Forse, però, non tutto il male viene per nuocere. Adesso, ci riposeremo in questi giorni per ripartire concentrati, con l’intento di fare bene anche nel mese di gennaio che ci aspetta con nuove sfide”.

Coach Matteo Solforati (Brescia): “E’ stata una partita super combattuta e il tie-break è un risultato giusto. Il quarto set l’abbiamo perso in modo abbastanza netto: siamo stati punto a punto fino a metà, poi abbiamo subito un break. Una situazione che è successa a molti. Mi dispiace più per il quinto set, perché eravamo partite bene, poi abbiamo subito un turno al servizio di Diop che ha spaccato il set a metà. Comunque, continuo a vedere dei netti miglioramenti. Ho sempre predicato che fosse un percorso lungo. Ci vuole pazienza, ma vedere che con Trento ce la siamo giocata e che con Messina, per la prima volta, abbiamo strappato un punto in un big match è sinonimo di crescita. E’ logico che di tempo a disposizione ce ne sarà sempre meno, ma la strada è quella giusta e continuiamo a lavorare”. Nell’analisi proposta dal coach, sono indicati anche gli aspetti su cui migliorare: “Dovremo essere in grado di limitare gli errori, soprattutto con squadre come Messina, ed essere più efficaci in battuta”.

Maria Adelaide Babatunde (Akademia Sant’Anna Messina): “E’ un piacere tornare a giocare qui. I tifosi mi hanno riaccolta molto bene e sono molto contenta – ha affermato Maria Adelaide Babatunde, ex della gara -. Era importante per noi vincere e tornare a fare punti. Personalmente, sono molto contenta di aver dato un contributo positivo alla squadra”. Messina arrivava dalla sconfitta in Coppa Italia: quella con Brescia era la sesta gara in 22 giorni. “Sono stati giorni molto intensi, anche di stress fisico: affrontare una gara ogni tre giorni è stato molto impegnativo. Siamo state brave, tranne mercoledì: il capitolo Coppa Italia è ancora amaro”.

Brescia – Akademia Sant’Anna 2-3

Nel primo parziale le due squadre provano la fuga, prima Brescia riacciuffata sul 3-3 e poi Messina che si mantiene in vantaggio fino al 12 pari ma il videocheck dà ragione alle siciliane che da quel momento prendono il largo portandosi fino al 14-21 e mettono una serie ipoteca sul set vinto poco dopo per 17-25.

Nel secondo subito fuga di Messina che si porta 1-4, Brescia reagisce e con un contro parziale uguale firma il 5 pari. Allungano le locali sull’11-9 e coach Bonafede ferma il gioco. Al rientro Messina in più occasioni si riporta ad un solo punto di differenza, ma Brescia tiene e allunga sul 17-14 provocando il secondo time out ospite. Al rientro +4 di Brescia, Messina dimezza lo svantaggio sul 23-21 e coach Solforati chiama time out. Brescia si procura tre set point sul 24-21, i primi due annullati da Mason e da Olivotto. Altro time out di Brescia, al rientro lungo scambio con Akademia che sembra in vantaggio poi Olivotto mette a terra il primo tempo ma gli arbitri ravvisano il fallo di “accompagnamento” e danno il punto alle padrone di casa che pareggiano il conto dei set.

Nel terzo set, inizio punto su punto, poi arriva il break di Davidovic con un servizio vincente (5-3). Pistolesi cerca invano le mani del muro, Tonello si riprende il doppio vantaggio (6-4). Pipe di Pistolesi, Caforio miracolosa in difesa su un attacco di Brescia; il salvataggio del libero è capitalizzato da Carraro a muro (6-6). Break di Brescia su una fast errata di Modestino (9-7). Diop abbatte Scacchetti dalla seconda linea (9-8). Meli murata da Olivotto e Messina nuovamente in parità (9-9). Modestino tira out il servizio, strenua difesa messinese ma su un pallone complicato Mason non riesce a passare. La schiacciatrice patavina sbaglia anche l’attacco successivo e coach Bonafede si prende trenta secondi di pausa (12-9). Al rientro, si aggiunge l’attacco lungo di Diop a complicare il momento delle siciliane (13-9). Siftar forza la battuta ma sbaglia. Caforio prosegue con difese incredibili; Davidovic mette però a terra il +4 (14-10). Meli conferma la giornata no al servizio delle bresciane, Diop murata da Pistolesi (15-11). Rossetto riduce le distanze, Pistolesi mette a terra in diagonale (16-12). Modestino c’è, Siftar passa di potenza (17-13). Coach Bonafede ferma il gioco. Terminati i trenta secondi, Carraro fredda e vincente in secondo tocco, Modestino mette a terra una palla slash (17-15). Si ferma la rimonta di Messina sull’errore al servizio di Rossetto. Diop non centra il taraflex avversario, la imita Siftar (19-16). Mason non riesce a far passare una palla di suo complicata, Olivotto tira in fast negli ultimi centimetri utili di campo. Break di Diop da zona due (20-18). Coach Solforati interrompe il match. Al rientro, muro di Olivotto su un attacco al centro di Meli; la centrale bresciana si rifà poco dopo (21-19). Break pesante di Pistolesi; il muro di Messina contiene ma non abbastanza. Diop fermata in block da Davidovic; restituisce Olivotto sulla stessa francese (23-20). Norgini entra su Mason nel turno al servizio, Romanin e Riccardi per Meli e Scacchetti. Accorcia Rossetto, chiudono Davidovic e Pistolesi (25-21). Migliore realizzatrice Pistolesi con 5 punti. 8 errori per entrambe le formazioni.

Il quarto set si apre con il break bresciano dopo un muro su Diop e un attacco vincente di Meli (2-0). Modestino al centro e un errore di Diop al servizio trascinano il punteggio (3-1). Pistolesi di potenza su zona 6; Babatunde rileva Modestino (4-1). Due errori di Siftar, prima al servizio, poi in pipe (4-3). Meli riporta Brescia sul +2. Babatunde passa in fast. Errore di Rossetto, Mason vincente in lungo linea (6-5). Diop sulle mani alti del muro; la palla schizza via e parità Messina (6-6). Siciliane avanti con Mason; Tonello pareggia subito i conti in fast (7-7). Olivotto fermata al centro e, sul contrattacco, Davidovic riporta in vantaggio Brescia (8-7). La centrale trentina riesce a mettere a terra il pallone successivo; a seguire, però, tocca la rete. Brescia ancora avanti (9-8). Olivotto vincente al centro, Siftar non molla (10-9). Palla sette efficace di Babatunde (10-10). Siftar conquista un touch-out, poi sbaglia la battuta (11-11). Davidovic passa contro un muro a uno messinese, Babatunde in fast (12-12). Break di Messina con una palla sette di Olivotto, dopo un long rally infinito (13-14). Ace di Carraro e coach Solforati ferma il gioco (13-15). Al rientro, Pistolesi trova un touch-out e poi un ace sporco (15-15). Diop vincente su Pistolesi, poi si prende un tocco out del muro avversario (15-17). Siftar riporta Brescia a -1, Olivotto non ci sta e in palla C regala il +2 Messina. Pallonetto di Diop, ace di Olivotto e Messina aumenta il distacco (16-20). Coach Solforati chiama time-out. Al rientro, due muroni di Babatunde e Diop; massimo vantaggio Messina (16-22). Meli in fast, Rossetto in diagonale strettissimo, Davidovic passa sopra il muro (18-23). Trevisan rileva Siftar; Babatunde in fast avvicina Messina al tie-break. E’ la stessa centrale siciliana a chiudere il parziale (18-25). Migliore realizzatrice Babatunde con 7 punti. 5 gli errori di Brescia, 1 di Messina.

Nel set decisivo, inizia bene Brescia, subito avanti con un +3 pesante (0-3). Coach Bonafede ferma il gioco. Rossetto firma il primo punto del parziale (1-3). Contro-break Messina: ace di Diop, fallo in attacco di Scacchetti e parità ripristinata (3-3). Muro di Rossetto, avanti Messina (3-4). Fast a segno di Babatunde e coach Solforati chiama time-out (3-5). Davidovic interrompe la serie positiva ospite. Rossetto in due tempi: prima attacca forte, poi sulla difesa di Brescia trasforma una palla slash (4-6). Ace di Rossetto, Diop da zona due sulle mani alte del muro che non contiene abbastanza. Messina al cambio campo sul +4 (4-8). Il massimo vantaggio è di Mason in diagonale profondo da zona 4 (4-9). Coach Solforati si prende altri trenta secondi di pausa. Torna a far punti Brescia sull’attacco largo di Mason (5-9). La posto 4 siciliana si riprende poco dopo il servizio, Davidovic tiene il cambio palla con un attacco in lungo linea (6-10). Errore al servizio della francese, ancora Mason vincente in avanti per il nuovo massimo vantaggio giallorosso (6-12). Tonello spinge un pallone in zona non coperta, break di Siftar, nonostante i ripetuti miracoli difensivi di Caforio. Siftar fallisce l’offensiva da zona 4, Mason il servizio (9-13). Riccardi dentro al posto di Tonello, ma la battuta non passa. La chiude un errore di Davidovic (9-15). Migliore realizzatrice Rossetto con 4 punti. 6 errori di Brescia, 2 di Messina.

Tabellino

Parziali: 17-25, 25-23, 25-21, 18-25, 9-15.

Durata: 21′, 31′, 27′, 23′, 17′.

Arbitri: Emilio Sabia & Virginia Tundo, Riccardo Gioia (videocheck).

Mvp: Giorgia Caforio, libero di Akademia Sant’Anna Messina.

Brescia: Siftar 17, Romanin 0, Franceschini ne, Trevisan 0, Riccardi 0, Veglia ne, Tonello 8, Scacchetti 1, Stroppa ne, Bikatal ne, Davidovic 17, Pistolesi 14, Scognamillo 0, Meli 14.

Allenatore: Matteo Solforati. Assistente: Elisa Cella.

Akademia Sant’Anna: Norgini ne, Olivotto 16, Carraro 4, Modestino 11, Rossetto 12, Mason 12, Trevisiol ne, Caforio 1, Babatunde 8, Guzin ne, Diop 13.

Allenatore: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

