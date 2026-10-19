Messina Street Food Fest 2026: vince la pizza fritta davanti a pitone e smash burger, in 120mila per le specialità in piazza

Basilicò supera l'agguerrita concorrenza di Pitoneria Portella e Hammucca. Tra i dolci "solito" trionfo del cannolo di Piana degli Albanesi

MESSINA – La pizza fritta è la regina del Messina Street Food Fest 2026. È stato il prodotto della pizzeria Basilicò il più gradito dal pubblico nei 4 giorni di evento, conclusosi ieri a Piazza Cairoli. La specialità ha superato il pitone fritto di Pitoneria Portella, secondo, e lo smash burger di Hammucca, terzo. Tre prodotti di altrettanti locali messinesi. Tra i dolci, invece, il cannolo di Piana degli Albanesi, preparato dall’Artigiano del cannolo, ha trionfato ancora una volta, in una piazza stracolma di gente fino alla mezzanotte.

I premi del pubblico e quelli speciali

Quest’anno sono stati assegnati anche i premi del pubblico, tramite una votazione dall’app ufficiale “Eventivamente Street Food Fest”. Per le specialità salate ha vinto il morso eoliano, del ristorante “U Cucunciu”. Tra i dolci, invece, il churros di Punta piana pool. Mentre tra le 8 birre artigianali presenti, è stata Epica a vincere la classifica di gradimento degli utenti. Assegnati anche due premi speciali. Ad aggiudicarseli la Gelateria Arena di Giuseppe Arena per la “Delizia in tavolozza, gelato d’autore” e la pasticceria-gelateria Astoria di Riccardo Pagano con l’arancino-gelato.

Grande successo hanno registrato anche le sei specialità gluten free e senza lattosio in aggiunta alle pietanze già prive naturalmente di glutine e lattosio. Per i celiaci a disposizione anche diversi tipi di birra. Tutto questo grazie alla preziosa partnership con l’Associazione Italiana Celiachia (AIC).

Oltre 120mila persone: è il nuovo record

E intanto l’evento nel 2026 ha fatto registrare un nuovo record. Ad affermarlo è l’organizzatore Alberto Palella: “Abbiamo scritto un nuovo record superando l’edizione del 2023. In questi quattro giorni sono state oltre 120mila le persone che hanno apprezzato le specialità del food village e i tanti spettacoli che hanno animato piazza Cairoli. Registriamo un trend in crescita e non è scontato. Dopo anni abbiamo saputo rinnovarci sotto tanti punti di vista, dal food alla gestione eventi fino alla comunicazione social. E dopo il ‘ponte’ con la Calabria abbiamo creato un’ipotetica ‘autostrada del gusto’ che ha raggiunto l’Abruzzo. Una sinergia che si è rivelata vincente, uno scambio che parte dalle eccellenze enogastronomiche per arrivare al marketing territoriale. Vi diamo appuntamento al prossimo anno ma presto ci saranno altre novità, a partire da novembre con una nuova edizione di Stretto DiVINO. Il mio è quindi solo un arrivederci”.

Gli show cooking solidali

Chiusura col botto anche per gli show cooking solidali condotti da Valeria Zingale e organizzati con il supporto della responsabile Maria La Scala di Gran Mirci. Nella tendostruttura allestita come un vero ristorante si sono alternati chef, anche stellati, maestri gelatieri, viticoltori ed esperti del settore. Si è rivelata vincente anche la sinergia con la Regione Abruzzo in nome di una “contaminazione del gusto”, vetrina per i prodotti di eccellenza e per l’attenzione delle istituzioni al settore food.

Il ricavato degli show cooking è stato devoluto ad associazioni ed enti del Terzo Settore che operano sul territorio messinese: Croce Rossa Italiana, C.I.R.S. Casa Famiglia ETS, Mensa di Sant’Antonio, Canile Millemusi e ABC – Amici dei Bimbi in Corsia Onlus. L’area show cooking è stata gestita anche grazie alla sinergia con Gran Mirci, l’IIS “Antonello” e con i suoi studenti che collaborano al servizio sala e cucina e accoglienza nell’ambito dei progetti di Formazione Scuola-Lavoro. Quest’anno sono protagonisti inoltre i ragazzi dell’Associazione ETS Autismo di Nizza di Sicilia, in sala e a supporto della cucina.

Dagli Joculares alla musica

Non solo food. Notevole successo per le esibizioni in piazza degli Joculares, tragiocoleria, trampolieri, danza acrobatica aerea e danza contemporanea. E ieri si è ballato e cantato per tutta la serata con le note della live band di Salvo Nocera e il dj set di Mario Bruno sempre sotto il coordinamento da Alfredo Reni. Gli spettacoli sono condotti da Carmen Cilione. In piazza anche i presentatori social Paolo Bertano e Gloria Calapaj.

Il Messina Street Food Fest 2026 è stato patrocinato da: Regione Siciliana, assessorato per le Attività Produttive, Regione Abruzzo, Città Metropolitana di Messina, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Comune di Messina, Visit ME, Messina Città degli Eventi, Università degli studi di Messina, Unioncamere Sicilia, Camera di Commercio di Messina, Camera di Commercio di Reggio Calabria, Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, Camera di Commercio Chieti-Pescara, Confesercenti Messina, IIS Antonello, Cral Città Metropolitana di Messina, Associazione ETS Autismo di Nizza di Sicilia, Amam, Atm Spa, Messina Servizi Bene Comune, Aic Sicilia.