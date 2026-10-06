Per il Team Scaletta pari e rimpianti all’esordio in casa della Nuova Futsal Pisticci

Col nuovo allenatore in panchina le biancoblù pareggiano 3 a 3 fuori casa alla prima giornata in Serie B

Il Team Scaletta inaugura il nuovo corso targato mister Gianluca Piscardi con un pareggio sul campo della Nuova Futsal Pisticci. Finisce 3-3 una gara intensa e combattuta, nella quale la formazione messinese ha mostrato a tratti un gioco di ottimo livello, pagando però a caro prezzo alcune ingenuità in fase di costruzione e di non possesso, contro una squadra cinica e pronta a capitalizzare le occasioni create. Resta dunque un pizzico di rammarico per le biancoblù, consapevoli che con maggiore attenzione e lucidità nei momenti chiave i tre punti avrebbero potuto prendere la strada di Messina.

Nuova Futsal Pisticci – Team Scaletta 3-3

Il Team Scaletta parte con personalità, cercando fin dalle prime battute di mantenere il controllo del gioco. Alla prima vera occasione, però, un errore in uscita favorisce Ginosa, che recupera il pallone e supera Martino per l’1-0. La reazione ospite è immediata. Marchetta e Firrincieli confezionano una bella triangolazione, ma la conclusione a botta sicura della capitana viene salvata a pochi passi dalla linea di porta. Poco dopo è il Pisticci ad avere una grande opportunità per il raddoppio, senza però riuscire a sfruttare un due contro uno. Sul ribaltamento di fronte arriva il pareggio: Calabrese, da posizione defilata, batte l’estremo difensore di casa e firma l’1-1. Lo Scaletta continua a spingere e sfiora il vantaggio con Macrì, che lascia partire una potente conclusione dalla distanza fermata soltanto dal palo. Sul fronte opposto, però, un nuovo errore in costruzione delle ospiti consente ancora a Ginosa di colpire e realizzare la doppietta personale per il 2-1. Le biancoblù non accusano il colpo e tornano subito a rendersi pericolose. Firrincieli conclude di poco a lato, poi Marchetta viene chiusa in extremis in calcio d’angolo. Il meritato pareggio arriva poco dopo ancora con Calabrese, che chiude nel migliore dei modi il triangolo con Firrincieli e realizza la doppietta personale per il 2-2.

Nella ripresa è invece il Team Scaletta a trovare per primo il vantaggio. Kobal, alla sua prima rete con la nuova maglia, approfitta di un errore del Pisticci in fase di possesso e con una conclusione potente sul primo palo porta le ospiti sul 3-2. La formazione lucana riesce tuttavia a rimettere ancora una volta il risultato in equilibrio. Ginosa avvia l’azione e Zizzamia finalizza per il 3-3 che resterà fino al termine. Nel finale il Team Scaletta prova a vincerla e troverebbe anche la rete del 4-3. Calabrese serve Firrincieli, che supera il portiere e deposita il pallone in rete a due minuti dalla fine, ma l’arbitro interrompe l’azione poco prima che la sfera varchi la linea per una reazione di Marchetta a palla lontana. Il 3-3 finale lascia così al Team Scaletta un punto e qualche rimpianto, ma anche indicazioni positive sul piano del gioco e della personalità in vista del prosieguo della stagione.