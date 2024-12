“Per la sicurezza stradale a Messina dossi e telecamere”

L'appello di Gaetano Giordano, responsabile provinciale di Forza Italia, che propone una campagna nelle scuole

MESSINA – “Incidenti stradali in crescita a Messina. La nostra richiesta è di dossi e telecamere assieme a una massiccia campagna di prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole cittadine. I dissuasori di velocità sono indispensabili per migliorare la sicurezza stradale”. A sostenerlo è Gaetano Giordano, responsabile provinciale dipartimento Viabilità e Sicurezza di Forza Italia.

Sottolinea Giordano, di professione agente municipale e impegnato in campo sindacale: “Le strade cittadine spesso si vedono trasformarsi, senza dissuasori, in una sorta di circuito automobilistico ed è un rischio che non bisogna più correre. Sarebbe importante capire cos’ha intenzione di fare l’amministrazione comunale per mettere in sicurezza le nostre strade. Sul tema della sicurezza, urge mappare i punti critici. Dossi e telecamere di nuova generazione servirebbero a disincentivare gli automobilisti a spingere col piede sull’acceleratore. Indispensabile ripristinare celermente una massiccia e programmata campagna di prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole da parte della Polizia locale. Servizio prezioso per la collettività e le fasce giovanili ma inspiegabilmente sospeso da tempo in città.

Manutenzione strade e ripristino della segnaletica orizzontale e verticale potrebbero fare la differenza a Messina città europea e porta della Sicilia”.

