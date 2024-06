“Perdita d’acqua e l’Amam non interviene”

Soprattutto qquando chiedono sacrifici le istituzioni devono essere presenti con efficacia, disponibilità e tempestività

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Da due mesi c’è una piccola perdita. Ho chiamato Amam per tre volte ma ancora niente”.

Da quando la crisi idrica si è fatta sentire a Messina, abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di perdite di acqua. I cittadini, che devono sopportare restrizioni e disagi significativi imposti dalla siccità e da una rete idrica colabrodo, non riescono comprensibilmente a tollerare ritardi negli interventi di riparazione e contestano la mancanza di ascolto da parte dell’Amam, che – segnalano tanti lettori – spesso non risponde alle chiamate degli utenti. È una situazione alla quale bisogna porre rimedio subito per non gettare sale sulla ferita dei sacrifici ai quali i messinesi sono sottoposti.