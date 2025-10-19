“Perdite idriche e liquami nella III Municipalità”, botta e risposta tra Signorino e Carreri

Messina. Il consigliere sollecita Amam a intervenire. "Basta inerzia gestionale". L'assessore replica: "Interveniamo sempre e non tralasciamo alcuna segnalazione"

MESSINA – Il consigliere della III Municipalità, Nunzio Signorino, denuncia “l’inerzia gestionale da parte di Amam a fronte di solleciti che si protraggono da mesi senza alcuna risposta o intervento risolutivo. Sembra di assistere a un inaccettabile disservizio istituzionale. Nonostante le mie continue e puntuali segnalazioni, la situazione nei nostri villaggi è precipitata in un degrado igienico e strutturale. La salute dei cittadini e la tutela delle risorse idriche vengono sistematicamente ignorate”.

Le zone della III Municipalità

Continua Signorino: “La lunga lista delle problematiche irrisolte, segnalate da mesi e ad oggi ancora attive, include: perdite d’acqua potabile, con spreco di risorsa primaria, in Via Annibale (2 fuoriuscite), Via Petrazza e Sivirga Camaro Sant Anna, Viale Padre Ruggeri (di fronte alla Chiesa della Luce), Via Pozzi, via Chiesa Nuova, Fondo Pistone, Via Biagio Calarco (Camaro San Luigi)”.

Il consigliere segnala pure “fuoriuscite di liquami fognari, con rischio igienico-sanitario, in Via Nunzio Bicchieri n. 29 (Camaro San Luigi); presso la palazzina Lascari in Via Polveriera 16 (Camaro San Luigi); Via Calatella (Centro storico di Camaro Superiore); Via San Francesco (Centro storico di Camaro Superiore)”.

“Per la manutenzione stradale e rete pluviale, segnalo la mancata pulizia dei pozzetti per lo scolo delle acque piovane; la mancata sistemazione delle griglie traballanti e rumorose al passaggio dei veicoli; l’assenza di intervento per la messa in sicurezza delle buche stradali e dei marciapiedi”.

“Pretendiamo rispetto e interventi immediati e definitivi su tutte le criticità segnalate”, conclude il consigliere Signorino, che promette di “agire con ogni mezzo istituzionale per tutelare i residenti dei villaggi della Terza Circoscrizione”.

Carreri: “Amam interviene sempre, massima attenzione al Terzo Quartiere”

Così risponde l’assessore Nino Carreri, che ha la delega ai rapporti con la partecipata: “Nella III Municipalità Amam è intervenuta più che in altre zone. I lavori che stiamo portando avanti nella parte bassa del quartiere, sotto la Villa Dante e la piscina comunale, e sul viale San Martino, hanno prodotto un aumento della pressione che comporta pure delle nuove perdite. Di volta in volta interveniamo. Il consigliere Signorino sa che le segnalazioni vengono ordinate in ordine cronologico, in base alle priorità. Le micro perdite vengono considerate, per necessità, dopo che si agisce sulle grandi. Farò comunque una verifica rispetto a queste segnalazioni. Alcune segnalazioni, però, non si riescono a rilevare e in alcuni casi si trattava di problemi legati a privati. Ricordo anche che pure Messina Servizi è intervenuta e le discariche sono state eliminate nel Terzo Quartiere. Aggiungo che ovviamente ci dedichiamo a tutto il territorio”.

A sua volta, il presidente dell’Amam, Paolo Alibrandi, precisa che l’azienda “ha agito sempre sulla base delle segnalazioni del consigliere. Ieri sera a Vico Puntale per problemi di fognatura e, per tre perdite, da Fondo Pistone alla zona verso Camaro Superiore, ad esempio”.

L’immagine è di repertorio.