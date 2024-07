Pergolizzi chiede al sindaco Basile il rinnovo dell’abbonamento agevolato “MoveMe”

Appello al primo cittadino e al presidente dell'Atm per rinnovare l'iniziativa, realizzata grazie al progetto dell'Unione Europea Pon Metro Messina

MESSINA – Il presidente del Consiglio comunale di Messina, Nello Pergolizzi, ha scritto al sindaco Federico Basile e per conoscenza al presidente di Atm Giuseppe Campagna, chiedendo il rinnovo dell’iniziativa per abbonamenti agevolati. “Scrivo per esprimere il mio sincero apprezzamento – si legge nel documento – riguardo all’innovativa iniziativa ‘MoveMe’ portata avanti dall’Amministrazione in collaborazione con la Società di trasporti Atm, alla quale hanno aderito una larghissima parte dei nostri concittadini e che sarebbe opportuno riproporre”.

L’iniziativa, realizzata grazie al progetto dell’Unione Europea Pon Metro Messina, ha permesso ai cittadini messinesi di muoversi a prezzo agevolato per un anno intero all’interno della città e ha contribuito a ridurre le emissioni inquinanti. Tuttavia, alla sua scadenza, non sarà possibile trovare la necessaria copertura finanziaria per il rinnovo e per nuove richieste di abbonamenti alle condizioni precedenti, in mancanza di ulteriori finanziamenti extra bilancio. “In virtù di ciò – chiosa Pergolizzi – chiedo di assumere tutte le iniziative opportune, anche attraverso lo stanziamento di risorse dal nostro bilancio comunale, finalizzate a consentire il rinnovo e la presentazione di nuove richieste degli abbonamenti ‘MoveMe’ a prezzi calmierati, rispetto a quelli di mercato”.

L’iniziativa “MoveMe” ha avuto un grande successo tra i cittadini, che hanno potuto usufruire di un mezzo di trasporto pubblico efficiente e sostenibile a un prezzo accessibile. Il rinnovo dell’abbonamento agevolato viene considerato dal presidente Pergolizzi un segnale importante dell’impegno dell’Amministrazione comunale per la mobilità sostenibile e per la tutela dell’ambiente.