Pezzolo, tutto pronto al "Trinacria Arts Festival": il programma dei tre giorni - Tempostretto

Si parte venerdì 18 e si chiuderà domenica 20 agosto. In programma laboratori, storie siciliane, musica e arte

MESSINA – Tutto pronto per l’evento “Trinacria Arts Festival 2023”, che si terrà a Pezzolo dal 18 al 20 agosto. Patrocinata dal Comune di Messina, l’iniziativa della Trinacria Arts prevede tre giorni di appuntamenti gratuiti di arte, musica, storie siciliane, laboratori e performance di artisti in vari luoghi di Pezzolo (qui la storia).

Il programma

Il programma di “Trinacria Arts Festival 2023” si apre domani, venerdì 18, dalle ore 18 alle 24, con “Esibizione d’arte e storia”, il vecchio palmento vicino piazza San Nicola di Bari; dalle 18 alle 19.30, “Pietre di Pezzolo”, piazza San Nicola di Bari; dalle 21.30 alle 23, “Ade, Persefone e gli amori proibiti”, teatro itinerante, partendo dalla fermata ATM; dalle 23 sino alle 23.30 “Concerto di Novo”, in piazza San Nicola di Bari; dalle 23.30 all’1, “Microfono Aperto”, in piazza San Nicola di Bari; sabato 19, dalle 21 alle 24, “Esibizione d’arte e storia”, il vecchio palmento vicino piazza San Nicola di Bari; dalle 21.30 alle 23, “Ade, Persefone e gli amori proibiti”, teatro itinerante, partendo dalla fermata ATM; dalle 23.30 all’1, “Rubabandiera”, partendo da piazza San Nicola di Bari; domenica 20, dalle 21 alle 24, “Esibizione d’arte e storia”, il vecchio palmento vicino piazza San Nicola di Bari; dalle 21.30 alle 23, “Ade, Persefone e gli amori proibiti”, il teatro itinerante, partendo dalla fermata ATM; dalle 23 alle 24, “Concerto di Cabrio”, in piazza San Nicola di Bari; e dalle 24 all’1, “Festa di chiusura” sempre in piazza San Nicola di Bari. Sedute di yoga ogni mattina alle 9- 9.30 presso la sala di Santa Maria. A seguire dialogo con gli artisti internazionali e rinfresco.