Pietro Nuccio è il nuovo direttore generale dell’Università di Messina

Il Cda, su proposta della Rettrice Spatari, ha conferito l'incarico all'unanimità

Il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Messina, previo parere del Senato Accademico, su proposta della Rettrice, prof.ssa Giovanna Spatari, ha conferito all’unanimità l’incarico di Direttore Generale dell’Ateneo al dott. Pietro Nuccio.

Il dott. Nuccio è laureato in Giurisprudenza e abilitato all’esercizio della professione forense. Dirigente dell’Ateneo dal 16 aprile 2013, dopo essere stato ufficiale in servizio permanente effettivo della Guardia di Finanza, fino al grado di Tenente Colonnello. Dal 1° aprile 2019 è Dirigente del Dipartimento Amministrativo Servizi Didattici e Alta Formazione, dal luglio scorso Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e dal febbraio 2024 Presidente della Commissione di Audit straordinario; in precedenza era stato Dirigente della Direzione del Personale e Affari Generali dell’Università degli Studi di Messina

Ha partecipato a numerose iniziative di formazione orientate a perfezionare le competenze tecnico-giuridiche, gestionali. In Amministrazione Finanziaria prima e, successivamente, presso l’Università degli Studi di Messina ha ricoperto numerosi incarichi di responsabilità caratterizzati da contesti particolarmente complessi sotto il profilo della gestione delle risorse umane e delle implicazioni finanziarie (tra cui: Ufficio Legale e Contenzioso, Ufficio Legislazione, Ufficio centrale delle Relazioni con il pubblico, Componente dell’Ufficio Procedimenti disciplinari per il personale T.A. con funzioni di sostituto del Presidente, Componente di numerose commissioni di concorso, membro della commissione di selezione preliminare dei candidati a componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Messina, Presidente di numerose Commissioni di Gara).

Insegnante titolare in corsi di formazione in materia tributaria, accesso ai documenti amministrativi, autocertificazione, codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ha collaborato in qualità di commentatore con il Sole 24 ore sia per la Guida Normativa che per la Guida al Diritto.