Piscina Cappuccini. Lavori consegnati per la vasca esterna, ci vorranno 4 mesi

Interventi anche negli spogliatoi e agli impianti elettrici e di illuminazione. Basile: "Sarà ripristinato anche il percorso d'accesso per i diversamente abili"

MESSINA – Settimana importante per gli impianti sportivi. Dopo la consegna dei lavori dell’impermeabilizzazione del PalaTracuzzi di qualche giorno fa, il sindaco Federico Basile ha annunciato un’altra consegna, quella dei lavori “per interventi di manutenzione straordinaria volti alla fruibilità immediata della piscina comunale Cappuccini”. L’affidamento era arrivato a fine dicembre 2023.

Confermato quanto annunciato a novembre

Se n’era parlato, anche in questo caso, già a fine novembre, quando l’assessore allo Sport, Massimo Finocchiaro, ha annunciato che ci si sarebbe dedicati alla vasca esterna dell’impianto natatorio già nei primi mesi del 2024 (qui le parole dell’assessore, che aveva fatto il punto anche sulle altre strutture cittadine). Una notizia importante, visto che la piscina è chiusa da fine 2022 e rappresenta una fondamentale valvola di sfogo per i tanti sportivi, amatoriali o professionisti, che in città hanno chiesto a lungo un luogo in cui allenarsi.

Basile: “Lavori eseguiti entro 120 giorni”

Basile ha spiegato: “I lavori appaltati per un importo di 134.500 euro sono stati consegnati questa mattina alla presenza del direttore dei lavori, l’architetto Leopoldo Marchetta, ai responsabili dell’impresa Nova Cean Edil srl che consegnerà gli stessi entro 120 giorni. Gli interventi riguarderanno il ripristino della vasca olimpionica da 50 metri oltre ad interventi di ripristino degli spogliatoi a servizio dell’utente. Inoltre saranno rivisti gli impianti elettrici e di illuminazione e sarà ripristinato il percorso di accesso per i diversamente abili in modo da consentire una piena fruibilità della struttura”.