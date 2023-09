Pista ciclabile, lavori a singhiozzo a Pace. Si prosegue a Sant’Agata VIDEO - Tempostretto

L’assessore e vicesindaco Mondello assicura che dopo la pausa estiva il cantiere proseguirà seguendo il cronoprogramma

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Residenti e commercianti hanno lamentato più volte la lentezza nei lavori per il prolungamento della pista ciclabile, soprattutto nel tratto Trocadero a Pace (vedi qui le interviste). Qui il cantiere è andato avanti a singhiozzo per tutta l’estate, con grosse difficoltà per le attività che insistono lato mare, nascoste ai clienti dalle lunghe reti arancioni (vedi qui).

Mondello: “Rispetteremo i tempi previsti”

Si sono conclusi, invece, i lavori nel tratto Principe a Sant’Agata e adesso gli operai stanno proseguendo in direzione Papardo. L’assessore alla Viabilità e vicesindaco di Messina Salvatore Mondello spiega le ragioni dei ritardi e assicura che i lavori, d’ora in poi, seguiranno il cronoprogramma previsto.