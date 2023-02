Pista ciclabile a Sant'Agata, la protesta dei commercianti: "Stiamo perdendo i clienti" VIDEO - Tempostretto

"In gabbia fra ruspe e clacson": 84 commercianti in crisi. Alla fine dei lavori si perderanno circa 180 parcheggi

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Hanno avviato una raccolta firme e incontreranno il sindaco giovedì mattina per chiedere di rivedere il progetto. Ma l’assessore e vice sindaco Salvatore Mondello ha già dichiarato questa mattina in commissione consiliare che “il progetto è appaltato e non ci sono margini per delle modifiche” (leggi qui l’articolo completo).

84 commercianti temono per il futuro delle loro attività

Un’ottantina di commercianti in crisi dall’inizio dei lavori per il prolungamento della pista ciclabile nella zona nord di Messina. L’attuale pista ciclopedonale che termina poco prima dell’ex mini autodromo verrà prolungata di qualche centinaio di metri. Si procederà per fasi: nella prima parte si sta già lavorando dal 6 febbraio. Da marzo, data in cui dovrebbe essere completata questa zona, si procederà con la seconda parte fino al torrente Papardo.

“Noi commercianti in gabbia fra ruspe e clacson”

Nel frattempo regna il caos, soprattutto negli orari di punta e i titolari di attività di generi alimentari raccontano di aver perso molti clienti storici. “Ci dicono che è impossibile trovare parcheggio e tirano dritto”, spiega fra i banchi di frutta e verdura un commerciante. “Abbiamo già perso la metà del nostro solito fatturato nelle prime due settimane di lavori”.

Ma temono che la situazione peggiori con l’arrivo della stagione estiva, quando Sant’Agata si popola ancora di più. “Temiamo che nei mesi estivi ci sarà ancora più caos“, racconta Salvatore Denaro davanti alla gabbia che circonda la sua agenzia immobiliare. Ed è proprio così che si sentono questi commercianti: in gabbia fra ruspe e clacson che suonano a tutte le ore.

Giovanni Donato: “Nemmeno la Municipalità è stata coinvolta”

A farsi portavoce dei disagi lamentati da commercianti e residenti della zona è il consigliere della VI Municipalità Giovanni Donato, che sottolinea come alla fine di questi lavori si saranno persi circa 180 parcheggi fondamentali per chi vive, lavora o frequenta i locali commerciali di Sant’Agata. “Quello che lamentiamo – spiega – è che nemmeno la Municipalità è stata coinvolta dalla precedente amministrazione. Da un giorno all’altro sono apparsi i cartelli che segnalavano l’inizio dei lavori. Sappiamo che può essere tardi per qualsiasi modifica ma vogliamo che il sindaco ci ascolti”.

E infatti proprio giovedì 23 febbraio il sindaco Federico Basile e l’assessore alla Viabilità Salvatore Mondello incontreranno una rappresentanza dei commercianti a Palazzo Zanca.