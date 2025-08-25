“Pista ciclopedonale trasformata in parcheggio”

La pista ciclopedonale invasa da furgone e tanti scooter. L'inciviltà prevale impunemente

Messina – Le foto inviate al numero di segnalazioni WhatsApp 366.8726275 mostrano un furgone e dei motorini parcheggiati sulla pista ciclabile nei pressi di S.Agata. Il lettore che ha effettuato la segnalazione commenta così: “Inutile bandiere blu e docce in spiaggia se si continua con questa inciviltà.” Da precisare che ai margini della carreggiata opposta esistono aree in cui lasciare i mezzi in modo regolare.