Piste ciclabili a Messina. I numeri smentiscono le polemiche

Il rapporto Ecosistema Urbano 2025 di Legambiente colloca Messina al 94° posto in Italia per estensione di piste ciclabili

Coloro che, a vario titolo, si oppongono alla Giunta guidata dal sindaco Federico Basile, polemizzano spesso sulla presunta invasione di piste ciclabili in città. I numeri, però, smentiscono clamorosamente questa visione apocalittica e indicano, al contrario, la necessità di ampliare la rete ciclabile urbana. Questo obiettivo, messo nero su bianco nel PUMS (Piano Urbano di Mobilità Sostenibile), va perseguito dall’Amministrazione senza esitazione e con sempre maggiore impulso.

Questa valutazione emerge con chiarezza leggendo il rapporto Ecosistema Urbano 2025 di Legambiente-Sole 24 Ore. Lo studio, di cui abbiamo dato notizia ieri, lunedì 21 ottobre, colloca Messina al 94° posto tra le città italiane per estensione di piste ciclabili. Il dato numerico, in realtà, non sembra corrispondere al dato effettivo. Il rapporto, infatti, sostiene che la nostra città avrebbe 1,5 metri di piste ciclabili ogni 100 abitanti. Partendo da questa cifra e considerando una popolazione approssimativa di 220.000 abitanti, il risultato complessivo sarebbe pari a 3,3 Km. di piste ciclabili. Il rapporto Mal’Aria 2025 della stessa Legambiente certifica, invece, l’esistenza a Messina di 7,1 km di piste ciclabili.

La rete ciclabile di Messina è ancora poco estesa.

Comunque, al di là di queste discordanze, il dato è certamente negativo e colloca la nostra città ben lontana dai risultati ottenuti da altre realtà urbane. La rete ciclabile urbana di Bologna si estende per circa 240 km, così suddivisi:

circa 125 km di percorsi ciclabili in “sede protetta

circa 82 km di percorsi ciclabili in carreggiata ;

; circa 33 km di “percorsi verdi”.

Ferrara, conosciuta come la città delle biciclette, può vantare ben 218 km di piste ciclabili. Roma, poi, sta portando avanti il progetto “Biciplan”. L’obiettivo è creare una rete ciclabile connessa, inclusiva e integrata con il trasporto pubblico, per permettere a tutti di muoversi facilmente e in sicurezza, migliorando la qualità della vita e riducendo le emissioni. Attualmente il Biciplan comprende 331 km di percorsi ciclabili, con un piano di crescita progressiva.

Insomma, Messina deve ancora crescere molto sul fronte delle piste ciclabili per potersi collocare al livello delle città più evolute. Questa esigenza, lungi dall’essere il frutto di un’esasperazione ideologica, rappresenta una necessità inderogabile per tutelare la salute fisica e mentale dei cittadini e assicurare una migliore qualità della vita.

I vantaggi dell’uso della bicicletta in città

L’utilizzo diffuso delle bici attraverso il rafforzamento delle piste ciclabili sarebbe una svolta positiva da tanti punti di vista che così possiamo schematizzare:

Vantaggi ambientali

Riduzione dell’inquinamento : Spostarsi in bici invece che in auto diminuisce emissioni di CO₂ e polveri sottili.

: Spostarsi in bici invece che in auto diminuisce emissioni di CO₂ e polveri sottili. Minore congestione del traffico: Più persone in bici significano meno automobili sulle strade, riducendo traffico e rumore.

Vantaggi per la salute

Attività fisica regolare : Andare in bici aiuta a mantenere un buon livello di fitness cardiovascolare e muscolare.

: Andare in bici aiuta a mantenere un buon livello di fitness cardiovascolare e muscolare. Riduzione dello stress : Spostarsi in bici può essere più rilassante che guidare nel traffico.

: Spostarsi in bici può essere più rilassante che guidare nel traffico. Prevenzione di malattie: Contribuisce a ridurre rischi di obesità, ipertensione e altre malattie legate a uno stile di vita sedentario.

Vantaggi economici