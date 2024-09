Pittura, poesia, danza e musica: il successo “Arte in villa” alla villetta Quasimodo

Sono stati tre giorni intensi con l'obiettivo di riappropriarsi dello spazio di cui spesso si è parlato negativamente e per il degrado

MESSINA – È stata una domenica speciale, quella scorsa, alla villa comunale Salvatore Quasimodo, conosciuta come “Villetta Royal”, dove si è conclusa la quindicesima collettiva di pittura, grafica e scultura “Arte in villa”, organizzata con il gratuito patrocinio del Comune, all’interno della Villa comunale Salvatore Quasimodo, dall’Associazione Culturale “Studio d’arte L’Étoile”, nei giorni 6, 7 e 8 settembre.

Lo scopo dell’evento

Lo scopo dell’evento è stato quello di valorizzare la villetta, un polmone verde nel cuore della città, ancora poco frequentata dai messinesi dopo anni di abbandono e degrado. Per tre giorni “la villa si è trasformata in una fantasmagoria di colori per la gioia degli occhi e dei cuori”, hanno spiegato gli organizzatori. A inaugurare la mostra è stato il dottor Marco Grassi, storico d’arte e storico modernista, che ha poi lasciato spazio alle coreografie di Antonella Gargano e agli interventi musicali del cantante-chitarrista Mimmo Ambriano e del fisarmonicista Martino Scordo.

Gli artisti

Hanno aderito alla collettiva decine di artisti provenienti da varie città d’Italia, ma tutti meridionali: Gaetano Aliffi, Rita Anastasi, Rosario Bombaci, Tanino Bruschetta, Nino Cannistraci, MariaCristina Celi, Giuseppe Ciccia, Aurora Coppolino, Roberto Cottone, Carmen Crisafulli, Nunziatina Titti Crisafulli, Giuseppe Fede, Silvana Foti, Masina Frazzitta Vernagalli, Antonella Gargano, Giacomo Giacomarra (Giako), Carmela Greco, Domenico Lanfranchi, Elena Losi, Lualdi Fabiana, Lualdi Morena (Aquila Morena), Tina Luppino, Domenica Mangano, Lidia Monachino, Antonino Musolino, Giovanni Musolino, Angela Nicosia, Anna Pipitò, Antono Ponzio, Alessandra Raciti, Luigi Raffaello (Raphael) Carmela Ricciardi, Rosa Rigano, Dimitri Salonia, Angelo Savasta, Letterio Sciarrone, Franca Scolari Papalia, Donatella Signorino, Valeria Tigano (Vale), Antonietta Todaro, Annunziato Trapani, Riccardo Velluto (Rivel), NatalZuco (Zuna).

I poeti

Sono state esposte inoltre le creazioni con bozzoli di bachi da seta di Carmela Greco e i quadri a mezzo punto di Marilena Ingegneri e Caterina Sarica. All’inizio del recital poetico di domenica Titti Crisafulli ha portato i saluti del dottor Domenico Venutri impossibilitato ad essere presente ed è stato fatto un breve ricordo delle compiante poetesse Maria Costa, Fortunata Cafiero Doddis, Teresa Fresco e Tina Andaloro. Durante il recital poetico a tema libero hanno letto proprie poesie Massimo Bachetti, Aurora Coppolino Cettina Caruso, Carmen Crisafulli, Antonino Di Mento venuto appositamente da Spadafora, Silvana Foti, Gaetano Murabito che ha letto una poesia di un poeta napoletano, Caterina Panarello, Lilla Panebianco che ha letto una poesia di Maria grazia Vaccaro, Carmela Ricciardi venuta appositamente da S.Agata Militello, Letterio Sciarrone, Franca Scolari Papalia, Annunziato Trapani, Flavia Vizzari. Tina Luppino ha letto le poesie di Nino Gussio e Annamaria Celi le poesie dell’indimenticata Maria Costa.

A conclusione della serata sono stati consegnati i diplomi di merito agli artisti presenti ed il “Catalogo N.9” riservato ad artisti meridionali, che sarà inviato alle più importanti biblioteche d’Italia. L’evento si è avvalso della collaborazione dell’UCSI Sezione Messina e Regionale nella persona del dottor Domenico Interdonato. Inoltre all’inaugurazione è stata presente anche la giornalista Italia Moroni Cicciò.