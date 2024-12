Più soldi ai dipendenti di Palazzo Zanca, “c’era un errrore di calcolo”

Messina. La Cisl Fp, dopo una diffida al Comune, ha ottenuto una rettifica dei fondi 2023-24

MESSINA – “Più soldi ai dipendenti comunali dopo la diffida della Cisl Funzione pubblica. Comunica il sindacato: “L’amministrazione comunale, con le determinazioni del dipartimento Servizi finanziari del 29 novembre 2024, ha rettificato in aumento il fondo 2023 per € 351.854,00 e il fondo 2024 per € 117.962,00. La Cisl Fp, già dal mese di dicembre 2023, aveva avuto modo di verificare la sussistenza di palesi errori di calcolo e di omissioni di voci, che avevano comportato un’evidente sottostima dell’ammontare del fondo salario accessorio 2023, quantificato con determinazione dirigenziale del 14 novembre”.

“Abbiamo evitato un danno ai lavoratori di Palazzo Zanca”

Continua la Cisl Fp: “Nonostante plurime sollecitazioni, il Comune non procedeva a intervenire mediante rettifica (in aumento) del fondo, anche in presenza di grossolani errori. Questa situazione avrebbe comportato chiaramente un notevole danno per tutti i lavoratori dipendenti, in quanto in loro favore erano destinate somme in meno rispetto a quelle effettivamente loro dovute, e ciò avrebbe implicato inoltre un evidente calo dei livelli di efficienza cui deve essere improntata l’attività della pubblica amministrazione. Pertanto la Cisl Fp, tramite il proprio legale, procedeva a diffidare l’ente Comune di Messina a rettificare in aumento, secondo le indicazioni già fornite nelle note precedentemente inviate, l’ammontare del fondo salario accessorio 2023/2024. Anche se in ritardo, le altre organizzazioni sindacali appoggiavano le nostre richieste. E si è arrivati poi alla modifica da parte del Comune”.