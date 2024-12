Il pizzaiolo showman Carmelo Guarnera emoziona col brano dedicato a Filippo Matellicani

Redazionale

Conclusa con grandissimo successo la 23° edizione del Campionato Mondiale di Pizza Piccante organizzata magistralmente da Francesco Matellicani, presidente del Movimento Pizzaioli Italiani (M.P.I.) insieme con il suo inseparabile amico direttore artistico e commerciale Roberto Mandarano.

E’ andata in scena a Scalea, il 22 e 23 ottobre 2024, al San Domenico Family Hotel. L’evento ha goduto della partnership istituzionale del Comune di Scalea e del Gal Riviera dei Cedri con tanti pizzaioli provenienti da tutte le parti del mondo (Italia, India, Francia, Spagna, Gran Canarie, Bulgaria, Romania, Estonia solo per citare alcuni Paesi ospitati).

Carmelo Guarnera, campione del mondo emerito, istruttore e delegato Sicilia del M.P.I. e scuola nazionale pizzaioli professionisti, è stato presente come giudice di gara ed anche in veste di pizzaiolo showman, ha cantato su richiesta del presidente Francesco Matellicani alcuni brani dedicati alla pizza durante la cena di gala dove tutti i presenti (pizzaioli, giudici, enti e sponsor) hanno applaudito, a ritmo, i suoi brani contrassegnando una serata nel segno dell’allegria e divertimento.

Nella serata finale prima della premiazione, Carmelo Guarnera ha emozionato tutti cantando un brano nel ricordo di Filippo, figlio del presidente Francesco Matellicani, dal titolo: “Canterò per te Filippo” con una scenografia curata dal suo amico fraterno e giudice di gara Vincenzo Serio, portando tante emozioni e applausi per Filippo, palloncini colorati e con lo sbandieramento di tutti i pizzaioli provenienti da tutte le parti del mondo.

In omaggio la bandierina da portare nella sua città. “Filippo è nel mondo, ormai da tanti anni – dice Carmelo Guarnera -, vive dentro il cuore dei suoi cari padre, madre e il fratello Lorenzo. Per il 2025 sto già progettando una nuova canzone per ricordare il sorriso di Filippo”.

Una 23esima edizione ricca di emozioni. Oltre i nuovi campioni mondiali anche il grande progetto del presidente Francesco Matellicani con la sua solidarietà, oltre alla sua associazione “Noi per Filippo”. Il presidente, insieme a Vito Meledandri (istruttore Mpi), da tanti anni porta vivo il suo progetto “Regalami un sorriso con una pizza”, aiutando sempre ragazzi meno fortunati ad avere anche la loro visibilità trasformandoli in bravi pizzaioli.

Concluso il Campionato mondiale di pizza piccante, Carmelo Guarnera, tra i tanti progetti, organizza per l’anno 2025, nel suo locale Pizza’s World Messina, corsi per pizzaioli con l’associazione del Movimento pizzaioli italiani come istruttore e delegato Sicilia insieme ai suoi altri istruttori Alessio Sgarlata; Vincenzo Serio e la costante presenza del figlio Daniel. La figlia Gresia Guarnera attualmente si trova in Spagna per lavoro insieme al suo compagno Jackson Palella, entrambi campioni mondiali. La storia della pizza continua.