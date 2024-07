Policlinico di Messina, il professor Toscano segretario generale dell’Ean

L'European Academy of Neurology ha eletto il direttore della Stroke Unit dell'Aou G. Martino durante il congresso continentale a Helsinki

MESSINA – RIconoscimento per il professor Antonio Toscano. Il direttore dell’Uosd Stroke Unit dell’Aou “G. Martino” di Messina, infatti, è stato eletto nuovo segretario generale della European Academy of Neurology, l’organizzazione europea senza scopo di lucro che riunisce i neurologi di tutto il continente. Toscano ha ricevuto l’81 per cento dei voti degli oltre 9mila iscritti presenti al congresso europeo di neurologia che si è tenuto a Helsinki, la capitale della Finlandia, dal 29 giugno al 3 luglio.

Il professor Toscano è anche il primo italiano a ricoprire l’incarico. L’Eean è sostenuta da 47 Paesi europei e da altri 20 extraeuropei. Promuove la cooperazione internazionale tra i professionisti nell’ambito della neurologia e delle neuroscienze. Nel 2023 ha lanciato la campagna Bhm, Brain health mission, che promuove conosce e prevenzione delle malattie neurologiche e del cervello.

Ma di cosa si occupa l’Uosd Stroke Unit del Policinico? Si legge sul sito: “Ricerca clinica sulle patologie cerebrovascolari con particolare riguardo all’ictus giovanile e alle nuove terapie riperfusive per l’ictus acuto. Ed è un reparto di degenza semi-intensiva per pazienti con patologia cerebrovascolare acuta. Ambulatorio clinico per le malattie cerebrovascolari. Laboratorio di ultrasonologia cerebro-vascolare per i pazienti ricoverati”.