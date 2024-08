Policlinico G. Martino, proseguono i lavori al pronto soccorso: “Installate le cabine elettriche”

Il direttore generale Santonocito: "Stiamo lavorando intensamente per rispettare la tempistica che ci siamo prefissati e completare i lavori entro il 30 ottobre"

MESSINA – Sono state sistemate e installate tre cabine elettriche per il nuovo pronto soccorso del policlinico G. Martino di Messina. Ad annunciarlo sono stati i vertici del presidio ospedaliero, che hanno spiegato come le tre cabine “serviranno per i collegamenti di tutti gli impianti della nuova struttura”.

“In particolare – si legge in una nota – sono stati collocati una cabina elettrica di trasformazione, una di consegna media tensione e una bassa tensione, un gruppo elettrogeno, con il serbatoio gasolio di alimentazione, e una pompa di calore. Un ulteriore passo per giungere, come prefissato, al completamento dei lavori rispettando il cronoprogramma”.

E proseguono i lavori anche nel cantiere centrale, dove si stanno installando i pali propedeutici allo scavo “per la realizzazione della scala di emergenza che conduce al piano -1, dove è presente la nuova risonanza magnetica, gli interventi di collegamento impiantistico del Pronto Soccorso Generale e la parte tecnologica”.

Soddisfatto il direttore generale Santonocito: “Stiamo lavorando intensamente per rispettare la tempistica che ci siamo prefissati e completare i lavori entro il 30 Ottobre. Fin dai primi giorni del mio insediamento il Pronto Soccorso ha rappresentato per me una priorità assoluta. Vogliamo riconsegnare alla città questo presidio fondamentale per la sicurezza di tutti, essenziale anche per i nostri operatori e per una piena funzionalità dei nostri reparti”.