Forza d'Agrò. Giorgio Chillemi in Giunta al posto del papà, morto a dicembre

FORZA D’AGRO’ – E’ Giorgio Chillemi il nuovo assessore al Comune di Forza d’Agrò. Lo ha nominato questa mattina il sindaco Fabio Di Cara, in sostituzione di Fiorino Chillemi, scomparso all’improvviso, lo scorso dicembre, all’età di 70 anni, a causa di un infarto fulminante.

“Giorgio prende il posto del padre – ha dichiarato Di Cara – e ritengo che sia l’unica persona che lo possa sostituire per continuare l’operato del compianto Fiorino, uomo stimato che ha tanto lavorato per la nostra comunità. Il Giovane Giorgio – ha aggiunto – è molto stimato da tutti gli amministratori, a partire dal sottoscritto, ma non solo. In paese è benvoluto. Ritengo abbia le competenze e lo spirito giusto per fare bene. Sono certo che si impegnerà con la stessa abnegazione del papà”.

Fiorino era impegnato in politica da una trentina di anni ed ha anche ricoperto la carica di vicesindaco.