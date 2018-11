Nascondeva mezzo chilo di marijuana. Arrestato un 22enne

MESSINA - Lo hanno sorpreso in macchina, a Camaro Superiore, insieme ad un coetaneo a cui stava vendendo erba. I poliziotti delle Volanti hanno perquisito il 22enne messinese Gabriele Ferro, che ha precedenti per lesioni personali aggravate, e gli hanno trovato addosso altre dosi e un panetto di hashish. In casa, poi, è stato trovato mezzo chilo di marijuana, nascosto dietro il televisore e in una valigia sotto il letto.

Il pusher è stato posto ai domiciliari in attesa di rito direttissimo che si terrà stamani.