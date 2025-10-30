Ponte, alla bocciatura della Corte dei conti il governo risponde: “Tireremo diritto”

Meloni e Salvini non intendono demordere ma si tratta di un pasticcio politico. E la presidente del Consiglio, attaccando i magistrati, conferma di essere refrattaria ai controlli democratici

di Marco Olivieri

No al visto di legittimità. Cosa succede adesso dopo la bocciatura, da parte della Corte dei conti, dell’operazione ponte sullo Stretto? Ricordiamo che “la sezione centrale di controllo di legittimità su atti del governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, all’esito della Camera di consiglio seguita all’adunanza del 29 ottobre 2025, non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione la delibera Cipess numero 41/2025 del Ponte sullo Stretto”. Le motivazioni, in corso di stesura, saranno rese note con apposita deliberazione entro 30 giorni.

E, dunque, cosa accadrà? Se volessimo scomodare una vecchia canzone, potremmo dire che il governo risponde: “Tireremo diritto”. Una traduzione dell’andremo avanti annunciato da Meloni e Salvini. In base a una norma, il Consiglio dei ministri può presentare una nuova richiesta motivata alla Corte dei Conti. E, perdurando le riserve da parte dei magistrati contabili, la Corte può apporre un “visto con riserva” al provvedimento. Il tutto grazie a un decreto regio d’epoca fascista: l’articolo 25 del Testo unico 1214 del 1934. Ma è anche vero che, in determinati casi, “il rifiuto di registrazione è assoluto e annulla il provvedimento”. Come nell’eventualità “di impegno o ordine di pagamento riferentesi a spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio o, a giudizio della Corte, imputabile ai residui piuttosto che alla competenza e viceversa”.

Di sicuro, il governo Meloni scommette sugli interessi pubblici superiori per non mollare la presa e ottenere il visto con riserva.

“L’invasione della giurisdizione secondo Meloni, refrattaria ai controlli democratici”

Tuttavia, si tratta di un pasticcio politico, tra possibile chiamata in causa della Corte costituzionale, da parte della stessa Corte dei conti, e grandi interrogativi sulle azioni messe in campo. E la presidente del Consiglio, attaccando i magistrati contabili, conferma di essere refrattaria ai controlli democratici quando non corrispondono al suo volere. Ci sono dei passaggi gravi nelle sue affermazioni dopo l’esito di ieri: “La mancata registrazione da parte della Corte dei Conti della delibera Cipess riguardante il Ponte sullo Stretto è l’ennesimo atto di invasione della giurisdizione sulle scelte del governo e del Parlamento. Sul piano tecnico, i ministeri interessati e la presidenza del Consiglio hanno fornito puntuale risposta a tutti i rilievi formulati per l’adunanza di oggi; per avere un’idea della capziosità, una delle censure ha riguardato l’avvenuta trasmissione di atti voluminosi con link, come se i giudici contabili ignorassero l’esistenza dei computer. La riforma costituzionale della giustizia e la riforma della Corte dei conti, entrambe in discussione al Senato, prossime all’approvazione, rappresentano la risposta più adeguata a un’intollerabile invadenza, che non fermerà l’azione di governo sostenuta dal Parlamento”.

I dubbi della Corte dei conti sul piano economico-finanziario e sulle procedure del ponte

Le presunte riforme, dunque, rischiano di rappresentare una sorta di minaccia politica nei confronti di chi non si allinea. Parafrasando Brecht, “il Comitato centrale ha deciso: poiché il popolo non è d’accordo, bisogna nominare un nuovo popolo”. Nel frattempo, attenderemo le motivazioni della Corte dei conti. Ma, dai costi al peccato originale di una mancata nuova gara, sono tante le zone d’ombra illuminate dai magistrati contabili, come già emergeva nella richiesta di chiarimenti e nel deferimento della delibera Cipess alla competenza della Sezione centrale.

Molti i dubbi sugli aspetti procedurali, sull’assoggettamento del ponte a “motivi imperativi di interesse pubblico” (procedura Iropi), e sul piano economico-finanziario. E in più si registrano “pareri mancanti, iter ambientale da integrare, coperture da validare, istruttoria documentale da rafforzare”. Tutti aspetti, secondo l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, chiariti. Ma così non la pensano i magistrati. Ora, dopo il mancato via libera, si apriranno nuovi scenari. E Meloni e Salvini puntano a forzare la situazione.

