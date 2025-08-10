 In corteo per dire "no al ponte sullo Stretto, un'opera propaganda" VIDEO

Marco Olivieri

domenica 10 Agosto 2025 - 06:57

Ieri a Messina, tra le migliaia di persone, le testimonianze contro l'opera di Rossella Bulsei ("Titengostretto"), l'avvocata Bossa e la sociologa Poguisch

MESSINA – “Lo Stretto di Messina non si tocca”. Circa 7mila persone hanno manifestato ieri in centro per il corteo no ponte. L’iniziativa ha assunto un particolare significato pochi giorni dopo il via libera del Cipess al progetto definitivo.

Abbiamo ascoltato alcuni di loro: Rossella Bulsei, esproprianda e presidente del comitato “Titengostretto“; l’avvocata Maristella Bossa e la sociologa Tania Poguisch, segretaria del Partito della Rifondazione comunista siciliano.

“Identità, rispetto dei territori e opera troppo impattante sul piano ambientale e della qualità della vita”: questi alcuni dei punti di vista contro il ponte sullo Stretto. “Messina e Villa San Giovanni sono unite nella lotta a un’opera che non vogliamo”, ci dice Rossella Bulsei. “Per un messinese e un italiano, è doveroso mobilitarsi contro un’opera che unirà un deserto a un altro deserto”, evidenzia l’avvocata Bossa. E la segretaria del Prc Poguisch insiste: “La Sicilia rischia di diventare una scatola vuota. Abbiamo bisogno di scuole, ospedali, case di comunità, consultari. E non di un ponte calato dall’alto”.

