Porte, cassetti di comodini e plastica di ogni tipo: le mini-discariche in Via Montesanto

La segnalazione di una cittadina per i tanti rifiuti accumulati a bordo strada verso Messina Due

MESSINA – Cassette della frutta, cassetti di comodini, porte e mobilio vario. Ma anche scatoloni, pezzi di plastica di varia natura, enormi bustoni stracolmi di immondizia, teli e coperte, vasi di fiori, bidoni, latte e le immancabili bottiglie, di plastica o di vetro.

In linea d’aria dal centro storico non saranno più di un paio di chilometri, ma a Messina Due, in via Montesanto, è possibile “ammirare” una variegata e multiforme serie di microdiscariche far impallidire Greta Thunberg.

E così una cittadina spazientita ha deciso di segnalare alla redazione di Tempostretto l’incresciosa vicenda, con i rifiuti a campeggiare a ridosso di un muretto, alto non più di un metro circa, utilizzato dagli incivili come parziale riparo della discarica alla vista dei passanti.