“Porti siciliani in crescita, terzi in Italia per l’arrivo di crociere”

Le dichiarazioni del presidente della Regione siciliana Schifani: "Da Messina, Palermo e Catania una buona notizia"

Traffico crocieristico in Sicilia. Sottolinea il presidente della Regione Renato Schifani: “Una buona notizia per l’economia della nostra regione: secondo le stime degli ultimi dodici mesi, l’Isola è salita dal quarto al terzo posto in Italia. Il porto di Catania ha registrato uno dei più alti trend di crescita per passeggeri movimentati nel 2023: +80 % in un anno e +160% nel decennio 2014-2023. Il porto di Palermo è vicino a superare il milione di passeggeri, con 939.745 movimentati nel 2023. Un dato in aumento del 2%. La stessa percentuale di crescita ha interessato il porto di Messina“.

Evidenzia Schifani: “Percentuali che confermano l’attrattività della nostra regione sia dal punto di vista della logistica portuale, sia di quello turistico. Ma è anche dimostrazione di un territorio che si evolve restando al passo con le più importanti realtà europee. Più turismo, più occupazione, più ricchezza per la nostra terra. Questa è la Sicilia che stiamo costruendo”.

Nella foto la nave da crociera “Sun Princess” a Messina.

