Porto di Gioia Tauro. Sequestrate 120 tonnellate di fuochi illegali nascosti in container dalla Cina

Negli ultimi due anni sono stati sequestrati oltre 120 tonnellate di materiale esplodente privo di autorizzazioni

GIOIA TAURO – Con l’avvicinarsi delle festività, si intensificano i controlli contro il traffico illecito di fuochi pirotecnici. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, insieme alla Guardia di finanza, negli ultimi due anni ha sequestrato oltre 120 tonnellate di materiale esplodente privo di autorizzazioni, rinvenuto in container provenienti dalla Cina e diretti in Libia.

Le scansioni radiogene e le ispezioni fisiche hanno rivelato un vero arsenale di fuochi d’artificio nascosto dietro un carico di copertura di ceramiche. L’operazione rientra in un più ampio lavoro di analisi dei rischi che ha permesso di bloccare complessivamente più di 140 mila pezzi pirotecnici illegali.

Per la pericolosità del materiale, le operazioni di distruzione sono state condotte dal nucleo artificieri del 10° Ce.Ri.Mant. dell’Esercito Italiano, in un’area isolata del porto per garantire sicurezza e tutela dell’ambiente.