 Porto di Gioia Tauro. Sequestrate 120 tonnellate di fuochi illegali nascosti in container dalla Cina

Porto di Gioia Tauro. Sequestrate 120 tonnellate di fuochi illegali nascosti in container dalla Cina

Dario Rondinella

Porto di Gioia Tauro. Sequestrate 120 tonnellate di fuochi illegali nascosti in container dalla Cina

Tag:

martedì 09 Dicembre 2025 - 08:17

Negli ultimi due anni sono stati sequestrati oltre 120 tonnellate di materiale esplodente privo di autorizzazioni

GIOIA TAURO – Con l’avvicinarsi delle festività, si intensificano i controlli contro il traffico illecito di fuochi pirotecnici. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, insieme alla Guardia di finanza, negli ultimi due anni ha sequestrato oltre 120 tonnellate di materiale esplodente privo di autorizzazioni, rinvenuto in container provenienti dalla Cina e diretti in Libia.

Le scansioni radiogene e le ispezioni fisiche hanno rivelato un vero arsenale di fuochi d’artificio nascosto dietro un carico di copertura di ceramiche. L’operazione rientra in un più ampio lavoro di analisi dei rischi che ha permesso di bloccare complessivamente più di 140 mila pezzi pirotecnici illegali.

Per la pericolosità del materiale, le operazioni di distruzione sono state condotte dal nucleo artificieri del 10° Ce.Ri.Mant. dell’Esercito Italiano, in un’area isolata del porto per garantire sicurezza e tutela dell’ambiente.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da piazza Municipio alla nuova isola pedonale: la magia del Natale illumina Messina VIDEO
“Un Natale sempre più illuminato a Messina” con l’accensione degli alberi VIDEO e FOTO
Le ville di Messina si illuminano per Natale, oggi l’accensione delle luminarie
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED