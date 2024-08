Porto di Milazzo. Il sindaco Midili incontra la Regione

Il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, ha incontrato gli assessori regionali per discutere delle politiche dell’Autorità Portuale

MILAZZO – Dopo gli interventi dei giorni scorsi, nei quali il sindaco di Milazzo aveva contestato le politiche dell’Autorità Portuale, Midili incontra gli assessori regionali Elvira Amata, Alessandro Aricò ed Edy Tamajo.

Nel corso dell’incontro il primo cittadino ha lamentato come siano state disattese “le indicazioni che sono state date in occasione del parere espresso sul documento di programmazione strategica” oltre all’assenza di un dialogo istituzionale.

Midili ha quindi attenzionato la vicenda del Terminal: «Sono state portate avanti procedure che non consentiranno a nessuno di poter gestire le strutture in quanto non prevedono la copertura di costi per servizi offerti al passeggero. Costi che l’aggiudicatario della concessione dovrebbe addossarsi in aggiunta al canone, triplicando praticamente l’investimento, con impossibilità di recupero degli introiti. È chiaro che siamo preoccupati per quello che potrà accadere nell’immediato visto che a fine agosto scadrà l’ultima proroga alla Comet che non ha partecipato al bando e quindi dal primo settembre, ovvero in piena stagione turistica, ci ritroveremo forse con le sole biglietterie aperte, ma senza servizi (bar, toilette) per i vacanzieri».

Adesso da Milazzo si chiede un intervento diretto da parte della Regione Sicilia, affinché si possa trovare una soluzione alla questione.

