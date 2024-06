Porto di Tremestieri, a giorni la consegna completa. “Poi 24 mesi di lavori e sarà pronto”

Dopo la consegna parziale di inizio mese, gli altri cantieri saranno completati entro questa settimana

MESSINA – Pochi giorni ancora alla consegna definitiva del cantiere del Porto di Tremestieri alla Bruno Teodoro. Poi ci vorranno 24 mesi e Messina, finalmente, avrà l’importante approdo in zona sud del tutto completo, fondamentale per decongestionare una città che ha del traffico viario uno dei suoi problemi principali. Se n’è riparlato oggi durante la prima commissione, presieduta da Salvatore Papa (ScN). Presenti gli ingegneri Vito Leotta e Pietro Certo, in qualità rispettivamente di rup (responsabile unico del procedimento esecutivo) e direttore dei lavori. Assente giustificato per impegni istituzionali il vicesindaco e assessore al ramo Salvatore Mondello.

Leotta: “Entro giugno conclusi gli altri lavori”

Leotta è stato il primo a parlare. E ha spiegato: “Dopo i tempi tecnici da gennaio a maggio, sono stati consegnati i lavori il 6 giugno per il riavvio. Il cantiere è riaperto e c’è la società Teodoro, ma abbiamo anche altre presenze perché in quei cantieri operano altre aziende per altri lavori, come il caso del ripascimento con gli interventi a Galati e Ganzirri. Entro giugno saranno conclusi e si darà la consegna totale per poter partire. Il tempo sarà di 24 mesi. Sarà un passaggio indolore rispetto alla Coedmar”.

Certo: “I tempi sono realizzabili”

L’ingegnere Certo, intervenuto anche sul viadotto Ritiro, sul porto ha spiegato che “ho contabilizzato fino al marzo 2022 una cifra di 15 milioni di euro rispetto ai 60 originari. La Coedmar ha completato quasi tutto il muro para onde e mancano circa 40 metri. Ha completato tutte le opere di fondazione della banchina, ha fatto ripascimento di Contesse e qualche intervento di messa in sicurezza del torrente Farota. La Bruno Teodoro comincerà dal completamento del muro para onde e poi passerà alla banchina. Sono lavori complessi, soprattutto per il molo, che è sistemato su pali di 25 metri su un fondale di 9 metri. La Teodoro si ritrova comunque un progetto esecutivo ed eseguibile. I 24 mesi assegnati sono realistici. Se l’impresa va da cronoprogramma senza problemi, i tempi sono quelli e sono realizzabili”.