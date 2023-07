Prime operazioni di mercato per il Messina: Lia, Emmausso, Polito e Manetta - Tempostretto

In questi giorni si vanno completando le prime operazioni del ds Roma. C'è la sede e le date del ritiro in Calabria

MESSINA – A lavoro il direttore sportivo Domenico Roma che ha già iniziato le prime trattative per portare a Messina calciatori che incontrino il favore del tecnico Giacomo Modica. Alcuni dei quali il nuovo tecnico biancoscudato li ha già allenati in passato e altri che sono cresciuti in riva allo Stretto.

Ad annunciare le ultime due operazioni in entrata è stato Gianluca Di Marzio che, dalla passeggiata a mare nell’ultima puntata del “Calciomercato – L’Originale” dalla nostra città, ha annunciato i colpi Vincenzo Polito e di Marco Manetta. Qualche giorno fa invece, come riportato anche dai colleghi di MessinaSportiva, erano dati per imminenti e certi gli arrivi di Lia ed Emmausso (quest’ultimo nell’immagine in evidenza).

Riguardo al ritiro, che avevamo anticipato si sarebbe tenuto in terra calabrese, è stata individuata la sede in San Giovanni in Fiore, nel cosentino, e come preventivato si svolgerà dall’ultima settimana di luglio alla prima di agosto. Il dubbio sui giocatori che vi prenderanno parte rimane perché al momento non si è avuta notizia di un incontro tra il ds Roma e i sette ancora sotto contratto per la prossima stagione. Un incontro che dovrà avvenire per sondare il loro convincimento a sposare il nuovo progetto.

I nuovi calciatori del Messina

Vincenzo Polito, terzino destro nato a Napoli nel 1999 figlio di Ciro Polito. Al momento ha un numero quasi pari di presente, 53 e 52, nei campionati di Serie C e Serie D. Nelle ultime stagioni ha giocato con Monterosi, Viterbese e, in ultimo, Potenza.

Marco Manetta, difensore centrale di esperienza con i suoi 32 anni da poco compiuti. Oltre 100 presenze tra i professionisti con anche qualche gol segnato, arriva dal Taranto.

Damiano Lia, terzino destro siciliano di Lentini classe 1997. Non ha giocato con continuità nelle ultime due stagioni quando da svincolato è passato dall’Imolese alla Vibonese. Ha già giocato a Messina nell’under 19 e poi in serie D tra il 2017 e il 2018.

Michele Emmausso, ala destra classe ’97 adattabile anche a punta centrale o ala sinistra. Arriva dal Picerno ma aveva iniziato la scorsa stagione a Potenza. In 139 presenza tra i professionisti, tra girone A e girone C, ha messo a segno 23 gol fornendo ai compagni 10 assist.