Processo Mare Nostrum, assolti Crocetta e l’assessore Finocchiaro

Assolto anche l’armatore Morace. In primo piano presunti favori per gestire la gara per la concessione dei traghetti delle Eolie

Al centro del processo “Mare Nostrum” presunti favori nella gara per la concessione dei traghetti delle Eolie. I giudici della terza sezione del Tribunale di Palermo, però, hanno oggi assolto l’ex presidente della Regione siciliana Rosario Crocetta dall’accusa di corruzione. Assolti anche l’armatore Ettore Morace e l’ex collaboratore di Crocetta Massimo Finocchiaro, attuale assessore ai Grandi eventi e alle Attività produttive del Comune di Messina. Per lui l’accusa aveva chiesto la condanna a 6 anni e mezzo. La Procura di Palermo aveva sollecitato al Tribunale la condanna dell’ex presidente per 7 anni e per l’armatore Morace per 6 anni e mezzo, con 400 milaeuro di multa per la compagnia marittima.

Secondo l’ipotesi della Procura, il bando era stato costruito e venne poi prorogato, nel 2017, perché se lo aggiudicasse la Ustica Lines di Morace, con tangenti e regalìe di vario genere. Ma i giudici non sono stati di questo parere ed è crollata l’accusa di corruzione. Da qui l’assoluzione (fonte Ansa Sicilia).