Processo Montante, prescrizione per Schifani

Ha emesso la sentenza il tribunale di Caltanissetta

Caso Montante. Sentenza di prescrizione per il presidente della Regione siciliana Renato Schifani. Il tribunale di Caltanissetta, presieduto dal giudice Francesco D’Arrigo, ha emesso la sentenza in relazione ai reati di concorso esterno in associazione a delinquere e rivelazione di segreti d’ufficio (fonte Ansa), data la distanza di tempo, dal 2015.

Schifani, che si è sempre dichiarato innocente, ha accettato la prescrizione, al pari del docente di Diritto tributario Angelo Cuva, dell’ex funzionario dei Servizi segreti (Aisi, Agenzia informazioni e sicurezza interna) Andrea Cavacece e dell’ex segretario siciliano della Cisl Maurizio Bernava, messinese.

Ex presidente di Confindustria, Antonello Montante è stato condannato dalla Corte d’appello a 8 anni di carcere per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e accesso abusivo al sistema informatico.