Progetto Erasmus. 12 studenti della Vittorini in Turchia

Hanno partecipato a laboratori interattivi, incontri con esperti locali e attività pratiche

L’esperienza Erasmus è un’opportunità straordinaria per gli studenti di esplorare nuove culture, apprendere e sviluppare competenze preziose.

L’I.C. Vittorini ha avuto il privilegio, grazie all’approvazione di due progetti Erasmus KA210, di partecipare alla mobilità studenti in Turchia, nel cuore dell’Anatolia Centrale, nella splendida città di Afyonkarahisar.

12 studenti e le docenti Marilù Federico e Rosaria Marotta responsabili dell’internazionalizzazione d’Istituto e Coordinatrici dei progetti Erasmus, hanno lavorato su due progetti: uno dedicato alla sostenibilità ”Have a dream go green” e l’altro” Steam age in education” focalizzato sulle Steam (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica).

Sostenibilità: un futuro verde

Il primo progetto, incentrato sulla sostenibilità, ha avuto come obiettivo la sensibilizzazione e la promozione di pratiche ecologiche. Durante la loro permanenza gli studenti, hanno partecipato a laboratori interattivi, incontri con esperti locali e attività pratiche. Questa esperienza ha permesso ai ragazzi di comprendere le sfide ambientali che la Turchia affronta, ma ha anche insegnato l’importanza di agire per un futuro più sostenibile.

Steam: Innovazione e Creatività

Il secondo progetto sulle Steam ha rappresentato un’opportunità unica per esplorare il mondo della scienza e della tecnologia attraverso attività pratiche e creative. Gli studenti hanno partecipato a laboratori in cui hanno potuto mettere in pratica le loro conoscenze in matematica, tecnologia, collaborando con studenti turchi per sviluppare soluzioni innovative. L’approccio interdisciplinare delle Steam li ha incoraggiati a pensare in modo critico e creativo.

Un’occasione di crescita personale

Oltre ai progetti, vivere ad Afyonkarahisar è stata un’esperienza arricchente dal punto di vista culturale. I ragazzi hanno avuto l’opportunità di conoscere la gastronomia locale, esplorare i mercati tradizionali e immergersi nella storia della città, famosa per il suo castello e le sue terme. Questi momenti di convivialità e scambio culturale hanno rafforzato i legami tra gli studenti in gruppi internazionali (Polonia, Bulgaria e Turchia), creando un ambiente di apprendimento collaborativo e inclusivo.

I progetti Erasmus rappresentano un’occasione importante per la crescita personale e professionale degli studenti favorendo lo scambio di idee e buone pratiche tra giovani di diverse culture, contribuendo a formare cittadini europei consapevoli e responsabili. Attraverso esperienze pratiche come quelle vissute ad Afyonkarahisar, gli studenti hanno sviluppato competenze trasversali come il lavoro di squadra, la risoluzione dei problemi e l’adattabilità.

Gli studenti che partecipano a progetti Erasmus non solo ampliano le proprie conoscenze, ma costruiscono anche una rete di contatti internazionali che può rivelarsi preziosa nel futuro professionale, rappresentando pertanto non solo un’opportunità di studio, ma un investimento nel futuro, preparando gli studenti a diventare cittadini globali, pronti a contribuire attivamente alla società.