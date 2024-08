Promozione. La Messana annuncia Ardiri, l’Atletico Messina conferma Saraniti

Proseguono i movimenti di mercato delle due squadre cittadine che si sfideranno sabato pomeriggio nel primo turno di Coppa

MESSINA – Manca poco all’esordio ufficiale per le due squadre cittadine iscritte al campionato di Promozione. Atletico Messina e Usd Messana 1966 intanto proseguono le manovre sul mercato in entrata. Per i giallorossi ufficiale l’ingaggio del centrocampista Andrea Ardiri, messinese classe 1997 che già nella stagione 2021-2022 ha vestito la maglia giallorossa. Mentre l’Atletico Messina riconferma in maglia biancazzurra il giovanissimo difensore Davide Saraniti, classe 2005.

Le due squadre si incontreranno questo fine settimana a L’Ambiente Stadium per disputare il primo turno di Coppa Promozione. Fischio d’inizio per questo derby di inizio stagione alle ore 15:30 di sabato 31 agosto.

La Messana ufficializza Ardiri

La Messana aggiunge dunque un altro importante tassello al proprio organico garantendosi in zona mediana le prestazioni di Andrea Ardiri, un prezioso jolly tattico per il tecnico Cosimini vista la capacità del neo-giallorosso di giostrare tanto in zona mediana quanto in difesa. Cresciuto calcisticamente nel Messina condividendo proprio con Cosimini il biennio 2014-2016, nella stagione 2016/2017 conquista il campionato di Promozione con il Camaro. Si trasferisce al Pistunina l’anno successivo ritagliandosi un ruolo da protagonista in Eccellenza con 25 apparizioni e 2 reti.

Rimane in categoria anche nel 2018/2019 vestendo il rossoblù del Milazzo per 17 partite, condite da una rete. Nel 2019/2020 passa al Fiumedinisi in Prima Categoria ma dopo una stagione l’esperienza sul versante ionico si esaurisce a causa del Covid. Nel 2021/2022 approda alla Messana in Promozione collezionando 22 presenze e mettendo a segno 2 gol. Nel 2022/2023 sono 18 i gettoni collezionati con le maglie di Atletico Messina prima e Polisportiva Gioiosa poi. Nella scorsa stagione ha vestito i colori della Nuova Peloro in Prima Categoria.

L’Atletico Messina conferma Saraniti

Un’altra permanenza definita verso la prossima stagione. Sarà ancora biancazzurro Davide Saraniti. Classe 2005, difensore centrale impiegabile in uno schieramento a quattro o tre. Cresciuto nel Gescal, squadra con la quale ha anche esordito in Promozione. È alla seconda stagione con la maglia dell’Atletico Messina.

